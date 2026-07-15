Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 15.07.2026 Sondermodell ab 30.340 Euro Opel Mokka YES: Farbenfroh, aber nervig Opel hat nun auch beim Mokka ein "Yes"-Sondermodell im Angebot. Es sieht gut aus und ist auch als Stromer erhältlich, doch ob es im Vergleich zu den regulären Varianten preislich Sinn ergibt, müssen Interessenten wieder einmal raten. Opel YES-Sondermodell mit OHNO-Marketing: Opel Mokka

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Nach dem GSE-Topmodell erweitert Opel das Angebot beim Mokka um ein Editionsmodell. Der "Yes" wird als farbenfroh und "noch abwechslungsreicher" beschrieben, ideal für Kunden, die "ein persönliches, extra-stylishes Zeichen setzen wollen", wie es Opel-Deutschland-Chef Patrick Dinger formuliert.



Mittel zum Zweck ist vor allem die Außenlackierung in "Koral Orange" in Kombination mit einer schwarzen Gestaltung von Dach und A-Säulen, 17-Zoll-Rädern, Spiegelkappen und weiteren Bereichen in den Schürzen und den Türeinsätzen. Auf Wunsch gibt es auch eine schwarze Motorhaube. Im Interieur sind die Dekore rund um Instrumententafel, die Sitzeinsätze sowie Nähte in Sitzen und Türen in strahlendem Orange gehalten. Während das Orange innen alternativlos ist, können für das Auto selbst auch andere Farben gewählt werden.



Motorseitig stehen der 1,2-Liter-Dreizylinder mit 136 PS und manuellem Getriebe, sein 145 PS starker Hybrid-Ableger mit Doppelkupplungsgetriebe und auch der Stromer mit 156 PS und 54-kWh-Akku zur Wahl.



Opel hat "attraktive Extras" angekündigt und nennt als Beispiel lediglich sechsfach einstellbare Vordersitze und die Mittelarmlehne vorne, außerdem im gleichen Absatz Dinge wie das 10-Zoll-Fahrerdisplay, das in jedem Mokka Standard ist.



Auf welcher Ausstattungslinie das Sondermodell aufbaut, verraten die Rüsselsheimer nicht. Auch im Konfigurator ist der "YES" jedenfalls bis Redaktionsschluss nicht eingepflegt, und weil der Konfigurator auch keine Serienausstattung darstellt und die entsprechende Tabelle auf der Website unverständlich ist, dürften sich viele Interessenten gleich abwenden.



So lässt sich anhand von Preis und Ausstattung das zugrundeliegende Modell nicht einmal erraten – der GS hat regulär jedenfalls teilweise mehr an Bord, der Edition ist preislich eher zu weit entfernt, und selbst Zugaben wie die Mittelarmlehne sind regulär nicht bestellbar. In jedem Fall ist der Mokka "YES" recht karg ausgestattet: Selbst Basics wie Sitzheizung, doppelter Laderaumboden, Navigation, Parksensoren, Wireless-Charger, beleuchtete Make-up-Spiegel oder automatisch abblendender Innenspiegel kosten extra, jeweils in Paketen.



Die Preise beginnen bei 30.340 Euro, das sind 700 Euro mehr als beim GS. Wir wünschen dem Opel-Marketing für die Zukunft deutlich mehr "YES"-Vibes als hier.