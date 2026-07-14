Verkehr & Reise Lesezeit ~ 3 Minuten 14.07.2026

ADAC-Test von Autobahn-Parkplätzen

Rastplätze werden immer schlechter

Rastplätze an Autobahnen in Deutschland werden immer schlechter. Jedenfalls wenn man einer jetzt vorgestellten ADAC-Stichprobe aus dem Frühjahr folgt, die kaum Positives hervorgebracht hat.