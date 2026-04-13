Verkehr & Reise Lesezeit ~ 1 Minute 13.04.2026 Hohe Spritpreise als mutmaßliche Ursache Weniger Verkehr über Ostern als üblich Die Verkehrsbelastung rund um Ostern 2026 ist im Vergleich zu den beiden Vorjahren spürbar zurückgegangen. Das zeigen aktuelle Auswertungen des ADAC auf Basis bundesweiter Verkehrsdaten. Autokiste An Ostern 2026 gab es weniger

Verkehr als üblich (Symbolbild)

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Der ADAC hat weniger Verkehr und weniger Verkehrsbehinderungen in den Osterferien gemessen als in den beiden Vorjahren, und zwar sowohl auf den Fernstraßen als auch in typischen Ausflugsregionen.



Während die diesjährigen Osterferien insgesamt ein geringeres Verkehrsvolumen aufweisen, zeigt sich der Rückgang nach angaben des Clubs besonders deutlich am Osterwochenende, an dem traditionell viele Tagesausflüge und Familienbesuche stattfinden. Der Gründonnerstag ist dabei üblicherweise der verkehrsreichste Tag. In diesem Jahr zählte der ADAC an diesem Tag 1.586 Staus – ein Rückgang von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr und sogar von zwölf Prozent gegenüber 2024. Auch an Karfreitag setzt sich dieser Trend fort: 2026 wurden hier 21 Prozent weniger Staus als 2025 und sogar 25 Prozent weniger als 2024 registriert.



Auch in der Pannenhilfe des Clubs spiegelt sich der geringere Verkehr wider: Entgegen des insgesamt steigenden Trends bei den Einsätzen seit Jahresbeginn habe es rund um die Osterfeiertage einen Rückgang von knapp zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr gegeben, sagte ein Sprecher.



Der Grund für den Rückgang ist letztlich unklar, dürfte aber wahrscheinlich seinen Ursprung in den hohen Kraftstoffkosten haben. Der ein oder andere hat vielleicht eine Fahrt verschoben oder ein näheres Ziel gewählt. Bleibt zu hoffen, dass sich die Tendenz auch in der Unfallstatistik wiederfinden wird.