Verkehr & Reise Lesezeit ~ 3 Minuten 01.06.2026

Ferienende in Bayern und Baden-Württemberg

ADAC-Stauprognose für das lange Fronleichnams-Wochenende 2026

Frühlingswetter, Feiertag, Ferienende: Auch am kommenden Wochenende wird es wieder richtig voll auf Deutschlands Fernstrecken. Wer die üblichen Strecken zu den üblichen Zeiten fährt, braucht Zeit und Nerven.