nutzfahrzeuge Lesezeit ~ 1 Minute 02.06.2026 Auslieferungen ab Q2/2027 Elektro-Actros kommt als Lowliner Elektroantrieb ist auch bei Lkw die Zukunft. Entsprechend erweiterten die Hersteller ihr Angebot. Neuestes Beispiel ist der elektrische Mercedes Actros, der auch als Lowliner verfügbar sein wird. Bis es soweit ist, wird aber noch viel Wasser den Rhein hinunter fließen. Daimler Truck Den elektrischen Mercedes-Benz Actros gibt es ab 2027 auch als Lowliner (Bild zeigt Prototyp)

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Daimler Truck hat mit dem Lowliner eine weitere Variante des Mercedes-Benz eActros angekündigt. Es handelt es sich dabei um eine 4x2-Sattelzugmaschine mit vier Metern Radstand und besonders niedriger Aufsattelhöhe, die den Transport von Aufliegern mit erhöhtem Innenraum ermöglicht.



Diese sogenannten Volumentransporte sind auf eher leichte, aber große Güter ausgelegt. Man "adressiere" damit gezielt den steigenden Bedarf an lokal CO₂e-freien Transportoptionen im volumenstarken Logistikgeschäft im Fernverkehr, erklärt der Hersteller. Kupplungshöhen und Bodenfreiheit entsprechen den Lowliner-Dieselvarianten.



Der Lowliner setzt auf das technologische Gesamtkonzept von eActros 400 und 600. Für Vortrieb sorgt eine E-Achse mit zwei Elektromotoren und Vier-Gang-Getriebe, die Dauer-Leistung beträgt 544 PS, in der Spitze können gut 800 PS abgerufen werden. Die Modellbezeichnungen ergeben sich aus der Akkukapazität. Verbaut werden zwei bzw. drei LFP-Batteriepakete à 207 kWh Kapazität. Die Reichweite beträgt bestenfalls rund 500 Kilometer.



Geladen wird mit bis zu 400 kW über die CCS2-Ladebuchse auf der linken Fahrzeugseite, was rund 46 bzw. 70 Minuten dauert (zehn bis 80 Prozent). Optional ist eine Vorbereitung für später verfügbares Megawatt-Laden erhältlich. Die maximale Zuladung beträgt 24 (400) bzw. 21 (600) Tonnen.



Die ersten elektrischen Lowliner sind ab dem dritten Quartal 2026 bestellbar. Bis sie ausgeliefert werden, fließt am Werk in Wörth aber noch viel Wasser den Rhein hinunter: Erst ab dem zweiten Quartal 2027 will Daimler Truck ausliefern.