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Auslieferungen ab Q2/2027
Elektro-Actros kommt als Lowliner
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Diese sogenannten Volumentransporte sind auf eher leichte, aber große Güter ausgelegt. Man "adressiere" damit gezielt den steigenden Bedarf an lokal CO₂e-freien Transportoptionen im volumenstarken Logistikgeschäft im Fernverkehr, erklärt der Hersteller. Kupplungshöhen und Bodenfreiheit entsprechen den Lowliner-Dieselvarianten.
Der Lowliner setzt auf das technologische Gesamtkonzept von eActros 400 und 600. Für Vortrieb sorgt eine E-Achse mit zwei Elektromotoren und Vier-Gang-Getriebe, die Dauer-Leistung beträgt 544 PS, in der Spitze können gut 800 PS abgerufen werden. Die Modellbezeichnungen ergeben sich aus der Akkukapazität. Verbaut werden zwei bzw. drei LFP-Batteriepakete à 207 kWh Kapazität. Die Reichweite beträgt bestenfalls rund 500 Kilometer.
Geladen wird mit bis zu 400 kW über die CCS2-Ladebuchse auf der linken Fahrzeugseite, was rund 46 bzw. 70 Minuten dauert (zehn bis 80 Prozent). Optional ist eine Vorbereitung für später verfügbares Megawatt-Laden erhältlich. Die maximale Zuladung beträgt 24 (400) bzw. 21 (600) Tonnen.
Die ersten elektrischen Lowliner sind ab dem dritten Quartal 2026 bestellbar. Bis sie ausgeliefert werden, fließt am Werk in Wörth aber noch viel Wasser den Rhein hinunter: Erst ab dem zweiten Quartal 2027 will Daimler Truck ausliefern.