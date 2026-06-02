Verkehr & Reise Lesezeit ~ 2 Minuten 02.06.2026

Neue und zusätzliche Verbindungen

FlixBus: Bessere Ost-Anbindung zum Flughafen BER

Die vor einem Jahr geschlossene Kooperation zwischen dem Flughafen BER und FlixBus trägt Früchte: Künftig kommen Reisende leichter als bisher zum Flieger oder von dort nach Hause. Wenn sie im Osten wohnen oder dort urlauben.