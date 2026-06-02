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Dienstag, 2. Juni 2026
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Neue und zusätzliche Verbindungen

FlixBus: Bessere Ost-Anbindung zum Flughafen BER

Die vor einem Jahr geschlossene Kooperation zwischen dem Flughafen BER und FlixBus trägt Früchte: Künftig kommen Reisende leichter als bisher zum Flieger oder von dort nach Hause. Wenn sie im Osten wohnen oder dort urlauben.

FlixBus: Bessere Ost-Anbindung zum Flughafen BER
FlixBus
FlixBus hat sein Angebot zwischen Ostdeutschland und dem BER ausgebaut
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Der Flughafen Berlin Brandenburg (BER) wird besser an das Netz des Fernbusanbieters FlixBus angeschlossen. Neue Direktverbindungen sowie dichtere Taktungen sorgen für mehr Flexibilität bei der An- und Abreise. Die Neuerungen für Ostdeutschland im Überblick:
  • Leipzig: FlixBus erweitert das Angebot von vier auf bis zu neun tägliche Fahrten je Richtung. Die schnellsten Verbindungen dauern knapp über zwei Stunden.
  • Schwerin, Jena und Chemnitz: Zusätzliche Fahrten rücken beide Städte näher an den BER.
  • Görlitz und Zittau: Beide Städte werden neu mit dem BER verbunden.
  • Erzgebirge: Oberwiesenthal und Annaberg-Buchholz erhalten erstmals eine tägliche Direktverbindung zum BER.
  • Ostseeküste: Im Juli und August verbindet eine neue Saisonlinie den BER direkt mit den Urlaubszielen Warnemünde, Bad Doberan und Kühlungsborn.
Die polnischen Städte Poznań (Posen), Wrocław (Breslau) und Szczecin (Stettin) werden täglich zwischen zwölf und 15 Mal angefahren, die Reisedauer beträgt den Angaben zufolge durchschnittlich 3:20, 4:00 bzw. 2:30 Stunden.

Der BER zählte 2025 zu den zehn passagierstärksten Haltepunkten im deutschen FlixBus-Netz. In der Hochsaison halten in diesem Jahr täglich bis zu 155 Busse am BER. Dann sind rund 90 deutsche und 60 polnische Städte direkt und ohne Umstieg mit dem Hauptstadt-Flughafen verbunden.

Möglich wird der Ausbau des Angebots in diesem Jahr nicht zuletzt durch eine Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen, die im Juni 2025 geschlossen wurde. Ziel ist es, ein Fernbusangebot zu schaffen, das passgenau auf die Bedürfnisse der BER-Reisenden abgestimmt ist. Die Flughafengesellschaft stellt FlixBus hierfür Fluggastzahlen, anonymisierte Angaben zur Herkunft der Passagiere sowie aktuelle und geplante Flugzeiten zur Verfügung. Auf dieser Basis passt der Busbetreiber sein Angebot an den Bedarf der Passagiere an und optimiert die Fahrpläne entsprechend. Auch die Buchungsmöglichkeiten wurden ausgebaut: So sind FlixBus-Tickets direkt über die BER-Website buchbar.
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