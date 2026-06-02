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Neue und zusätzliche Verbindungen
FlixBus: Bessere Ost-Anbindung zum Flughafen BER
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- Leipzig: FlixBus erweitert das Angebot von vier auf bis zu neun tägliche Fahrten je Richtung. Die schnellsten Verbindungen dauern knapp über zwei Stunden.
- Schwerin, Jena und Chemnitz: Zusätzliche Fahrten rücken beide Städte näher an den BER.
- Görlitz und Zittau: Beide Städte werden neu mit dem BER verbunden.
- Erzgebirge: Oberwiesenthal und Annaberg-Buchholz erhalten erstmals eine tägliche Direktverbindung zum BER.
- Ostseeküste: Im Juli und August verbindet eine neue Saisonlinie den BER direkt mit den Urlaubszielen Warnemünde, Bad Doberan und Kühlungsborn.
Der BER zählte 2025 zu den zehn passagierstärksten Haltepunkten im deutschen FlixBus-Netz. In der Hochsaison halten in diesem Jahr täglich bis zu 155 Busse am BER. Dann sind rund 90 deutsche und 60 polnische Städte direkt und ohne Umstieg mit dem Hauptstadt-Flughafen verbunden.
Möglich wird der Ausbau des Angebots in diesem Jahr nicht zuletzt durch eine Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen, die im Juni 2025 geschlossen wurde. Ziel ist es, ein Fernbusangebot zu schaffen, das passgenau auf die Bedürfnisse der BER-Reisenden abgestimmt ist. Die Flughafengesellschaft stellt FlixBus hierfür Fluggastzahlen, anonymisierte Angaben zur Herkunft der Passagiere sowie aktuelle und geplante Flugzeiten zur Verfügung. Auf dieser Basis passt der Busbetreiber sein Angebot an den Bedarf der Passagiere an und optimiert die Fahrpläne entsprechend. Auch die Buchungsmöglichkeiten wurden ausgebaut: So sind FlixBus-Tickets direkt über die BER-Website buchbar.