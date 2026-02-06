Verkehr & Reise Lesezeit ~ 3 Minuten 06.02.2026

Rund 500.000 Staus mit 865.000 Kilometern Länge

Staubilanz 2025: Weniger Staus, aber längere

Im Jahr 2025 sank die Zahl der Staus in Deutschland. Grund zur Entwarnung gibt es jedoch nicht, denn eigentlich hat sich die Lage insgesamt verschlechtert. Alle ADAC-Zahlen in Autokiste-Meldung # 14.000.