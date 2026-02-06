Unternehmen & Märkte Lesezeit ~ 2 Minuten 06.02.2026 Fünf Millionen Autos aus Nošovice Hyundai: Meilenstein in Tschechien Hyundais kommen aus Korea? Von wegen, viele davon kommen aus Europa. Genauer aus Tschechien, wo jetzt schon das fünfmillionste Auto gefertigt wurde. Und wo noch dieses Jahr der nächste neue Hyundai anlaufen wird. Hyundai Gruppenbild mit Jubiläumsauto:

Fünfmillionster Hyundai aus Tschechien

ANZEIGE

Ende Januar rollte bei Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) im Werk Nošovice das fünfmillionste Fahrzeug vom Band. Wie der Autobauer erst jetzt mitteilte, war das Jubiläumsfahrzeug ein Hyundai TUCSON Hybrid in der "GO Czech"-Edition, der von einem tschechischen Kunden nicht nur persönlich im Werk abgeholt wurde. Vielmehr gab ihm Hyundai die Möglichkeit, die Produktion des Fahrzeugs auf dem Fließband bis zur Endmontage zu verfolgen und sogar daran mitzuwirken, beispielsweise durch den Einbau des Lenkrads oder das Anbringen des Marken-Emblems.



Der Tucson ist seit langem das dominierende Modell in der Produktion in Nošovice. Seine dritte Generation, die zwischen 2015 und 2020 produziert wurde, erreichte gut 1,1 Millionen Einheiten, das aktuelle Modell wird diese Zahl übertreffen. Zusammen machen diese beiden Generationen fast die Hälfte der Gesamtproduktion des Werks seit Beginn der Produktion aus.



Der Hyundai i30 wird seit 2008 produziert und befindet sich in der dritten Generation. Fast 1,5 Millionen Einheiten liefen vom Band. Weitere im Werk hergestellte Modelle waren der Tucson-Vorgänger ix35, der ix20 sowie dessen Schwestermodell Kia Venga.



Im Jahr 2025 produzierte das Werk in Nošovice insgesamt 276.175 Fahrzeuge. Der Tucson machbte 76 Prozent davon aus, gefolgt vom Kona Elektro (13 Prozent) und der i30-Reihe (11 Prozent). Mehr als die Hälfte der Produktion war elektrifiziert, heißt es. Hyundai zählt dabei nicht nur die echten Stromer und die Plug-in-Hybrid-Versionen, sondern auch Mildhybride. Die drei beliebtesten Karosseriefarben – "Ecotronic Grey", "Abyss Black" und "Atlas White" – machten zusammen etwa 50 Prozent aller produzierten Fahrzeuge aus. Der Schaltgetriebe-Anteil liegt bei nur noch 13 Prozent, Diesel bei nur noch 6,6 Prozent.



HMMC beschäftigt fast 2.900 Mitarbeiter, von denen 94 Prozent tschechische Staatsbürger sind. 2026 soll das Produktionsvolumen leicht unter dem 2025er-Niveau liegen. Gründe dafür nennt Hyundai nicht, mutmaßlich hat es mit der schwindenden Bedeutung der gealterten i30-Baureihe ebenso zu tun wie mit dem Anlauf eines ganz neuen Modells. Dass es sich dabei um den Ioniq 3 handeln wird, ist nicht bestätigt, aber wahrscheinlich.