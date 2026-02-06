Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 6. Februar 2026
2000 ... 2026 | 25+ Jahre Autokiste
Unternehmen & Märkte Lesezeit ~ 1 Minute

Fast 950.000 Besucher im Jahr 2025

Mercedes-Museum: Zweiter Besucherrekord in Folge

Das Mercedes-Museum in Stuttgart meldet für das vergangene Jahr einen Rekord in Sachen Besucherzahlen. Genau so wie bereits im Jahr zuvor. Besonders die Youngtimer zogen Gäste an.

Mercedes-Benz AG
»When we were young«: Blick in die Youngtimer-
Ausstellung des Mercedes-Muesums mit 2005er R-Klasse
Exakt 945.716 Personen besuchten 2025 das Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart – so viele wie nie zuvor innerhalb eines Jahres. Gegenüber dem bisherigen Spitzenjahr 2024 ist das eine Steigerung um rund 63.000 Menschen oder um mehr als 7 Prozent (2024: 882.422).

Wie das Museum weiter mitteilte, hat auch die Internationalität der Besucher mit 55 Prozent weiter zugenommen und fast das Niveau von vor der Pandemie erreicht. Die meisten internationalen Gäste kamen aus China, Frankreich und den USA. Seit der Eröffnung des Museums im Jahr 2006 haben es insgesamt mehr als 14 Millionen Menschen der Welt besucht – schon 2018 stand wie berichtet jedes Land der Welt auf der Gästeliste.

Zum Rekordergebnis habe die sehr erfolgreiche Sonderausstellung "Youngtimer" mit Mercedes-Benz-Modellen der 1990er- und 2000er-Jahre erheblich beigetragen, heißt es. Sie wurde zwischenzeitlich verlängert bis einschließlich 31. Mai 2026.

Ob das Museum 2026, im zwanzigsten Jahr seines Bestehens, die Millionengrenze bei den Besuchern wird erreichen können, bleibt abzuwarten. Veranstaltungen wird es jede Menge geben, auch ist ab Juni eine Sonderausstellung zu 130 Jahren Nutzfahrzeuge mit selten gezeigten Vans und Trucks geplant.
  Autonews-Übersicht date    —  # 13999
text  Hanno S. Ritter
