Fast 950.000 Besucher im Jahr 2025
Mercedes-Museum: Zweiter Besucherrekord in Folge
Wie das Museum weiter mitteilte, hat auch die Internationalität der Besucher mit 55 Prozent weiter zugenommen und fast das Niveau von vor der Pandemie erreicht. Die meisten internationalen Gäste kamen aus China, Frankreich und den USA. Seit der Eröffnung des Museums im Jahr 2006 haben es insgesamt mehr als 14 Millionen Menschen der Welt besucht – schon 2018 stand wie berichtet jedes Land der Welt auf der Gästeliste.
Zum Rekordergebnis habe die sehr erfolgreiche Sonderausstellung "Youngtimer" mit Mercedes-Benz-Modellen der 1990er- und 2000er-Jahre erheblich beigetragen, heißt es. Sie wurde zwischenzeitlich verlängert bis einschließlich 31. Mai 2026.
Ob das Museum 2026, im zwanzigsten Jahr seines Bestehens, die Millionengrenze bei den Besuchern wird erreichen können, bleibt abzuwarten. Veranstaltungen wird es jede Menge geben, auch ist ab Juni eine Sonderausstellung zu 130 Jahren Nutzfahrzeuge mit selten gezeigten Vans und Trucks geplant.