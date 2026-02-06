Unternehmen & Märkte Lesezeit ~ 1 Minute 06.02.2026

Fast 950.000 Besucher im Jahr 2025

Mercedes-Museum: Zweiter Besucherrekord in Folge

Das Mercedes-Museum in Stuttgart meldet für das vergangene Jahr einen Rekord in Sachen Besucherzahlen. Genau so wie bereits im Jahr zuvor. Besonders die Youngtimer zogen Gäste an.