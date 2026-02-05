Marken & Modelle Lesezeit ~ 1 Minute 05.02.2026

Erstes Vorserienfahrzeug unter Realbedingungen montiert

BMW startet i3-Produktion in München

Vom i3 zum i3: Während der kleine BMW i3 aus Leipzig schon seit dreieinhalb Jahren nicht mehr gebaut wird, macht sich der neue BMW i3 in München fit für die Serie: Die Test-Fertigung hat jetzt begonnen.

BMW Das ist der erste BMW i3 aus

der Vorserienproduktion in München

BMW hat im Stammwerk Mücnehn diese Woche erstmals einen neuen i3 produziert. Mit dem Bandablauf des ersten Vorserienfahrzeugs beginnt die finale Vorbereitungsphase für den Start der "echten" Produktion.Bisher haben Mitarbeiter aus dem Werk München gemeinsam mit einem Team des nahegelegenen Pilotwerks die ersten Fahrzeuge im Forschungs- und Innovationszentrum montiert. Mit der Fertigstellung der neuen Fertigungs- und Logistikbereiche im Werk durchlaufen die Fahrzeuge nun sämtliche Produktionsschritte im Werk. Das bedeutet: Alle Logistikprozesse, Produktionsanlagen und Arbeitsschritte müssen bereits jetzt reibungslos laufen. Auch wenn die Stückzahlen noch gering sind, werden alle Teile in den vorgesehenen Materialflüssen bereitgestellt und an der Linie verarbeitet.Durch den Testlauf mit dem zukünftigen Fahrzeugmodell sollen sich nun Optimierungspotenziale erkennen lassen, um darauf aufbauend die Prozesse zu verfeinern. Ein besonderer Fokus liegt auf der Freigabeprüfung der hochmodernen Fertigungsanlagen und -werkzeuge sowie deren digitaler Anbindung an die bestehenden Systeme.Auch die Belegschaft durchläuft jetzt intensive Trainings. Was bisher noch mittels Augmented Reality umgesetzt werden musste, findet jetzt an den neuen Anlagen und Maschinen statt.Und wann geht's richtig los mit dem neuen Dreier? Bei BMW ist bisher nur vom Start der Serienfertigung "in der zweiten Jahreshälfte" die Rede. Spätestens im September dürfte es soweit sein.