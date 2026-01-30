Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 30. Januar 2026
NutzfahrzeugeLesezeit ~ 1 Minute
Vier Millionen Nfz aus Poznań
VWN: Produktionsjubiläum in Polen
Volkswagen Nutzfahrzeuge meldet ein Produktionsjubiläum aus seinem polnischen Werk. Vier Millionen Fahrzeuge sind
dort in über 30 Jahren vom Band gerollt.
Volkswagen
Gruppenbild mit Caddy:
VW feiert in Polen das viermillionste Auto
Im Werk von Volkswagen Poznań ist das viermillionste Fahrzeug produziert worden. Das Jubiläumsmodell ist ein VW Caddy Maxi Style
eHybrid, der an einen Kunden in Polen ausgeliefert wird. Das Plug-in-Fahrzeug erreicht mit seiner 19,7 kWh großen Batterie bis
zu 122 Kilometer rein elektrische Reichweite.
Volkswagen Poznań nahm 1993 die Produktion auf – damals montierten 48 Mitarbeitende den Transporter der vierten Generation in einer
Montagehalle. Heute ist das Unternehmen mit über 9.000 Beschäftigten der größte Arbeitgeber der Region. An vier Produktionsstätten
werden der Caddy, die Campingversion Caddy California sowie der Crafter und dessen Schwestermodell MAN TGE gefertigt. Zudem werden
in der Gießerei Komponenten für den Konzern hergestellt.