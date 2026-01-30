Nutzfahrzeuge Lesezeit ~ 1 Minute 30.01.2026

Vier Millionen Nfz aus Poznań

VWN: Produktionsjubiläum in Polen

Volkswagen Nutzfahrzeuge meldet ein Produktionsjubiläum aus seinem polnischen Werk. Vier Millionen Fahrzeuge sind dort in über 30 Jahren vom Band gerollt.

Volkswagen Gruppenbild mit Caddy: VW feiert in Polen das viermillionste Auto

Im Werk von Volkswagen Poznań ist das viermillionste Fahrzeug produziert worden. Das Jubiläumsmodell ist ein VW Caddy Maxi Style eHybrid, der an einen Kunden in Polen ausgeliefert wird. Das Plug-in-Fahrzeug erreicht mit seiner 19,7 kWh großen Batterie bis zu 122 Kilometer rein elektrische Reichweite.Volkswagen Poznań nahm 1993 die Produktion auf – damals montierten 48 Mitarbeitende den Transporter der vierten Generation in einer Montagehalle. Heute ist das Unternehmen mit über 9.000 Beschäftigten der größte Arbeitgeber der Region. An vier Produktionsstätten werden der Caddy, die Campingversion Caddy California sowie der Crafter und dessen Schwestermodell MAN TGE gefertigt. Zudem werden in der Gießerei Komponenten für den Konzern hergestellt.