Alle Zahlen und Tendenzen
Fahrzeugbestand 2026: Und wieder ein Anstieg
Auch in allen anderen Fahrzeugklassen ermittelten die KBA-Statistiker steigende Bestandszahlen. So wurden 0,2 Prozent mehr Krafträder, 1,8 Prozent mehr Lkw, 2,3 Prozent mehr Busse und 0,4 Prozent mehr Zugmaschinen gezählt.
Die verbreitetste Kraftstoffart bei den Pkw blieb Benzin (59,3 %), gefolgt von Diesel (27,0 %). Beide weisen aber eine rückläufige Häufigkeit auf, konkret um 1,9 bzw. 3,2 Prozent. Die hybridbetriebenen Pkw legten mit rund 4,4 Mio. Einheiten um 22,6 Prozent zu, der Anteil betrug hier 8,8 Prozent. Darunter befanden sich 1,12 Mio. Plug-in-Fahrzeuge, die ihren Anteil um 16,1 Prozent auf 2,3 Prozent steigerten. Fahrzeuge mit der Antriebsart Brennstoffzelle (0,0 %/-12,6 %), Flüssiggas (0,6%/-5,2 %) und Erdgas (0,1%/-9,2%) spielen praktisch keine Rolle. Der Bestand der reinen Elektrofahrzeuge (BEV) wuchs wie bereits vorab berichtet um fast ein Viertel (23,2 Prozent) auf 2,03 Mio. Einheiten. Die Stromer stellen damit etwas mehr als jeden 25. Pkw.
Bestand nach Bundesländern und HerstellernDie meisten Kfz sind natürlich im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen gemeldet, insgesamt fast 12,8 Millionen. Zusammen mit Bayern und Baden-Württemberg ergibt sich ein Anteil von fast 53 Prozent. Die geringsten Zahlen melden Bremen und das Saarland vor Hamburg. Sowohl bei den Motorrädern als auch den Zugmaschinen (zu denen auch Traktoren zählen) liegt Bayern noch vor NRW.
Noch ein Blick auf den Pkw-Bestand nach Herstellern. Die deutschen Marken VW (20,8 %), Mercedes (9,6 %), Opel (7,7 %), BMW (7,0 %), Audi (6,7 %) und Ford (6,6 %) waren bei den Pkw am häufigsten vertreten. Hiervon verzeichneten Opel und Ford im Vergleich zum Vorjahr deutliche Rückgänge, Audi eine leichte Minustendenz und die übrigen leichte Zuwächse. Skoda war die anteilsstärkste Importmarke mit einem Anteil von 5,8 Prozent und einer Steigerung von 4,5 Prozent, gefolgt von Cupra/Seat (3,5 %/+5,8 %) sowie den anteilsgleichen Hyundai (3,2 %/+2,1 %) und Renault (3,2 %/-2,8 %) vor Toyota (2,7 %/+0,1 %). Insgesamt gut 37,5 Prozent aller Pkw stammt aus dem VW-Konzern.
Hohe prozentuale Zuwächse erreichten bezogen auf die nicht ganz kleinen Anbieter BYD, Aston Martin, MG und Alpine. Am anderen Ende der Tabelle stehen mit Chrysler, Dodge oder Daihatsu Marken, die jedenfalls hierzulande nicht mehr aktiv sind; bei den größeren, aktiven Marken findet sich ein Rückgang vor allem bei Honda, DS, Jaguar, aber auch bei Renault, Opel, Ford und Peugeot.
Fahrzeugklassen, Halter & OldtimerDie Kompaktklasse war mit rund 10,8 Mio. Pkw (-4,4 %) und einem Anteil von 21,8 Prozent das stärkste Segment, gefolgt von den Kleinwagen, die bei einem Plus von 2,6 Prozent mit 8,82 Mio. einen Anteil von 17,8 Prozent ausmachten. Das drittstärkste Segment stellen die SUVs mit 7,19 Mio. Exemplaren entsprechend 14,5 Prozent Anteil und dem stärksten Zuwachs aller Segmente (9,7 Prozent). Rechnet man die ähnlichen, aber vom KBA getrennt erfassten Geländewagen hinzu, kommt diese Fahrzeuggattung auf insgesamt über 21 Prozent Bestand. Einen ebenfalls zweistelligen Anteil am Gesamtbestand verzeichnete die Mittelklasse mit 5,45 Mio. (11,0 %/-3,0 %). Die Zahl der Wohnmobile stieg binnen Jahresfrist um 6,7 Prozent auf 1,05 Millionen (Anteil 2,1 Prozent).
Rund 43,7 Millionen (88,3 %/+0,3 %) der Pkw waren auf Privatpersonen zugelassen. Die Anzahl der gewerblich zugelassenen Pkw stieg um 0,2 Prozent auf 5,7 Millionen (11,6 %). Das Durchschnittsalter der Pkw ist um weitere 0,3 auf inzwischen 10,9 Jahre angestiegen. 923.538 der Kfz sind älter als 30 Jahre, also Oldtimer, darunter 822.537 Pkw (+4,1%) mit und ohne H-Kennzeichen. Außerdem waren knapp 2,25 Millionen Fahrzeuge mit einem Saisonkennzeichen ausgestattet.
Vergleich mit 2016In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der Kfz um über 12 Prozent erhöht, die der Pkw um fast zehn Prozent. Dies bedeutet alleine 4,4 Millionen zusätzliche Pkw. Der BEV-Bestand betrug damals gerade einmal 25.500 Fahrzeuge, rechnerisch würde dies einem Anstieg um rund 8.000 Prozent entsprechen. Das Fahrzeugalter lag seinerzeit bei 9,2 Jahren, und Opel erreichte im Marken-Ranking noch Platz 2.
Methodische HinweiseDer hier erläuterte Fahrzeugbestand umfasst den sogenannten "fließenden Verkehr" einschließlich der Saisonkennzeichen, nicht aber die abgemeldeten Autos. Die nicht-zugelassenen Pkw spiegeln größtenteils den Gebrauchtwagenmarkt wieder, der Rest geht auf das Konto von "eingemotteten" Autos wie Young- und Oldtimern. Insgesamt sind im Zentralen Fahrzeugregister (ZFZR) des KBA zum Jahresbeginn 2026 über 70 Millionen Fahrzeuge registriert – überwiegend zusammengesetzt aus der oben dargelegten Gesamtzahl von Kraftfahrzeugen zuzüglich der etwa 8,7 Mio. Anhänger und – diese eine Zahl können wir nur schätzen – rund 2,0 Mio. Kfz mit Versicherungskennzeichen (Mofas & Co.).
