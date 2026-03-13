miscellanea Lesezeit ~ 4 Minuten 13.03.2026

Alle Zahlen und Tendenzen

Fahrzeugbestand 2026: Und wieder ein Anstieg

Exakt 61.341.244 zugelassene Kraftfahrzeuge gab es zum Jahresbeginn 2026 in Deutschland – so viele wie nie zuvor. Zuwächse verzeichneten dabei erneut alle Fahrzeugarten – nicht aber natürlich jeder Hersteller. Alle Zahlen und Tendenzen.