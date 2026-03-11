Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Mittwoch, 11. März 2026
Neuer Produktionsvorstand berufen

Neuer Produktionsvorstand berufen

Raymond Wittmann übernimmt BMWs Königsressort

Das Rennen um den Posten des neuen Produktionsvorstands bei BMW ist entschieden. Raymond Wittmann wird die wichtige und schon mehrfach als Sprungbrett dienende Funktion übernehmen.

Raymond Wittmann wird im Mai
neuer Produktionsvorstand bei BMW
Der Aufsichtsrat der BMW AG hat in seiner heutigen Sitzung Dr. Raymond Wittmann (47) zum Mitglied des Vorstandes berufen. Er wird das Ressort Produktion verantworten, wenn der bisherige Amtsinhaber Milan Nedeljkovic mit dem Ende der Hauptversammlung am 13. Mai 2026 wie berichtet das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernimmt.

Wittmann ist seit 2015 bei der BMW Group tätig und verantwortet seit 2024 den Bereich Konzernstrategie und -entwicklung. Zuvor hat er mehrere Führungsfunktionen in verschiedenen Unternehmensressorts bekleidet, unter anderem als Leiter der Montage im Stammwerk München, als CFO der Vertriebsregion Amerika und als Projektleiter für den Aufbau des Produktionsstandorts in San Luis Potosí (Mexiko). Vor seinem Eintritt in die BMW Group war der promovierte Ingenieur der Luft- und Raumfahrttechnik als Partner bei einer internationalen Strategieberatung tätig.

"Raymond Wittmann verbindet strategisches Denken mit operativer Exzellenz und betriebswirtschaftlicher Verantwortung", sagte Aufsichtsratschef Dr. Nicolas Peter. "Mit seinem breiten, ressortübergreifenden Erfahrungsschatz und seiner internationalen Perspektive verfügt er über die entscheidenden Qualitäten für die Führung des Produktionsressorts."

Der Produktionsbereich gilt bei BMW als "Königsressort", da er schon mehrfach als Sprungbrett an die Konzernspitze diente. Im Rennen war dieses Mal auch der "Leiter Produktionsnetzwerk", Michael Nikolaides.
