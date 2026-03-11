leute Lesezeit ~ 1 Minute
Neuer Produktionsvorstand berufen
Raymond Wittmann übernimmt BMWs Königsressort
Wittmann ist seit 2015 bei der BMW Group tätig und verantwortet seit 2024 den Bereich Konzernstrategie und -entwicklung. Zuvor hat er mehrere Führungsfunktionen in verschiedenen Unternehmensressorts bekleidet, unter anderem als Leiter der Montage im Stammwerk München, als CFO der Vertriebsregion Amerika und als Projektleiter für den Aufbau des Produktionsstandorts in San Luis Potosí (Mexiko). Vor seinem Eintritt in die BMW Group war der promovierte Ingenieur der Luft- und Raumfahrttechnik als Partner bei einer internationalen Strategieberatung tätig.
"Raymond Wittmann verbindet strategisches Denken mit operativer Exzellenz und betriebswirtschaftlicher Verantwortung", sagte Aufsichtsratschef Dr. Nicolas Peter. "Mit seinem breiten, ressortübergreifenden Erfahrungsschatz und seiner internationalen Perspektive verfügt er über die entscheidenden Qualitäten für die Führung des Produktionsressorts."
Der Produktionsbereich gilt bei BMW als "Königsressort", da er schon mehrfach als Sprungbrett an die Konzernspitze diente. Im Rennen war dieses Mal auch der "Leiter Produktionsnetzwerk", Michael Nikolaides.