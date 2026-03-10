miscellanea Lesezeit ~ 2 Minuten 10.03.2026

Starterbatterie bleibt Pannenursache Nr. 1

ADAC-Pannenhilfe 2025: Alle neun Sekunden ein Einsatz

Wenn in Deutschland ein Auto wegen einer Panne liegen bleibt, wird meist der ADAC gerufen. Das war auch im abgelaufenen Jahr 2025 so – alle neun Sekunden einmal. Die Zahlen sind leicht gestiegen, aber weit entfernt von früheren Werten. Pannenursache Nr. 1 zeigt sich seit Jahren unverändert.