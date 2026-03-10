miscellanea Lesezeit ~ 2 Minuten
Starterbatterie bleibt Pannenursache Nr. 1
ADAC-Pannenhilfe 2025: Alle neun Sekunden ein Einsatz
Rekordtag war der 29. Dezember mit 18.588 Einsätzen. Für Hochbetrieb sorgte hier die Kombination von viel Reiseverkehr und kalten Temperaturen, dien angezählte Batterien ebensowenig mögen wie Hitze. Starterbatterien waren wie in den Vorjahren wieder die Pannenursache Nummer 1, und das sogar mit nochmals leicht steigender Tendenz. Über 45 Prozent der Anforderungen gingen auf ihr Konto, bei Elektroautos sogar rund die Hälfte. Anders formuliert: Wer sich regelmäßig um die Starterbatterie kümmert, verringert das Risiko eines Liegenbleibens stark.
Auf Platz 2 der Pannenursachen sind mit 21,8 Prozent Gesamtanteil Probleme mit Motor, Motormanagement und Hochvolt-System zusammengefasst, gefolgt vom Bereich Anlasser, Generator, Bordnetz und Beleuchtung (10,4 Prozent) vor Reifenpannen auf Rang 3. In 6,7 Prozent der Hilferufe konnten Autofahrer ihr Fahrzeug nicht öffnen oder starten wegen eines verlorenen Schlüssels, eines defekten Schlosses oder einer übermotivierten Wegfahrsperre.
Mit der steigenden Fahrzeuganzahl und dem zunehmenden Lebensalter der Elektroautos auf den Straßen steigt auch die Zahl der E-Auto-Pannen: 50.445 Einsätze gingen auf das Konto der reinen Stromer, ein Plus von rund 15 Prozent im Vergleich zu 2024 (43.678). Ähnlich stark stiegen die Zahlen bei Plug-in-Modellen.
Über die Größe der Pannenhilfe-Einheit machte der ADAC dieses Mal keine Angaben. Im Vorjahr setzte sie sich aus rund 1.700 Helfern der "Straßenwacht" und 550 Partnerunternehmen mit 5.000 Fahrzeugen zusammen. Die Statistik gibt keinen Ausschluss über die tatsächliche Zahl an Pannen in Deutschland, weil auch andere Auto-Clubs und Dienstleister und einige Hersteller Pannenhilfe durchführen.
"Die Gelben Engel sind gefragter denn je", hieß es bei der Vorstellung der Zahlen. Dies ist aber nicht zutreffend, denn in früheren Jahren gab es deutlich mehr Einsätze, wie die Grafik zeigt:
Entwicklung der Einsatzzahlen der ADAC-Straßenwacht: