Dienstag, 10. März 2026
2000 ... 2026 | 25+ Jahre Autokiste
Verkehr & Reise Lesezeit ~ 2 Minuten

Frühlingswetter lockt Ausflügler

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 13.-15.03.2026

Wenn nicht noch viele Reisende angesichts der horrenden Spritpreise spontan auf "Balkonien" umplanen, dürfte die Verkehrsbelastung am kommenden Wochenende nochmals zunehmen.

Der ADAC erwartet bei sonnigem Frühlingswetter verstärkten Ausflugsverkehr in Richtung Alpen sowie in die Naherholungsgebiete. Außerdem zieht es noch immer einige Wintersportler in die Alpen und die Mittelgebirge. Bei gutem Wetter kann der Ausflugsverkehr am Samstag und Sonntag ganztägig zu Behinderungen führen. Zudem nimmt die Bautätigkeit auf den Autobahnen wieder deutlich zu, was zusätzlich für Engpässe sorgt.

Behinderungen drohen vor allem auf folgenden Fernstrecken:
  • A1 Köln – Dortmund – Münster – Osnabrück – Bremen
  • A2 Oberhausen – Dortmund
  • A3 Arnheim – Oberhausen – Köln – Frankfurt – Würzburg
  • A4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe sowie Dresden – Görlitz
  • A5 Karlsruhe – Basel sowie Frankfurt – Kassel
  • A6 Mannheim – Heilbronn
  • A7 Fulda – Würzburg sowie Ulm – Füssen/Reutte
  • A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
  • A9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München
  • A10 Berliner Ring
  • A81 Stuttgart – Singen
  • A93 Rosenheim – Kiefersfelden
  • A95 München – Garmisch-Partenkirchen
  • A96 München – Lindau
  • A99 Autobahnring München
Auch auf wichtigen Urlaubsrouten in den Nachbarländern kann es weiterhin zu Verzögerungen kommen, vor allem aufgrund von Baustellen. In Österreich sind davon insbesondere die Tauernautobahn, die Inntalautobahn sowie die Brennerautobahn zwischen Innsbruck und dem Brenner betroffen. In der Schweiz zählen die Autobahnen A1, A2 und A3 zu den staugefährdeten Strecken. In Italien ist vor allem die Autostrada del Brennero betroffen. Zudem kann es im Puster-, Grödnertal und Gadertal sowie im Vinschgau mehr Verkehr geben.

Um den Ausweichverkehr durch Ortschaften zu verhindern, werden bei starkem Stau an besonders belasteten Alpenrouten wieder Abfahrtssperren eingerichtet. Diese gelten in Tirol an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie zusätzlich freitags zwischen 7 und 19 Uhr rund um Innsbruck. In Deutschland gelten sie unter anderem auf der A7 im Landkreis Ostallgäu, auf der A8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach, auf der A93 Inntalautobahn sowie auf der B2/B23 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Was für die Anwohner der umliegenden Orte ein Segen ist, mag für Betroffene im Stau wie ein Gefängnis wirken. Man kann natürlich trotzdem abfahren und hoffen, nicht erwischt zu werden oder möglicherweise mit der passenden Ausrede jedenfalls eine Strafe zu vermeiden, doch von vorneherein eine Alternativroute zu wählen, mag für viele die bessere Alternative sein.

Bei der Einreise nach Deutschland sind weiterhin Grenzkontrollen möglich. Dadurch kann es zu Wartezeiten an einzelnen Übergängen kommen.
