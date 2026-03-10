Verkehr & Reise Lesezeit ~ 2 Minuten 10.03.2026

Frühlingswetter lockt Ausflügler

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 13.-15.03.2026

Wenn nicht noch viele Reisende angesichts der horrenden Spritpreise spontan auf "Balkonien" umplanen, dürfte die Verkehrsbelastung am kommenden Wochenende nochmals zunehmen.