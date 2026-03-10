Verkehr & Reise Lesezeit ~ 2 Minuten
Frühlingswetter lockt Ausflügler
ADAC-Stauprognose für das Wochenende 13.-15.03.2026
ANZEIGE
Behinderungen drohen vor allem auf folgenden Fernstrecken:
- A1 Köln – Dortmund – Münster – Osnabrück – Bremen
- A2 Oberhausen – Dortmund
- A3 Arnheim – Oberhausen – Köln – Frankfurt – Würzburg
- A4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe sowie Dresden – Görlitz
- A5 Karlsruhe – Basel sowie Frankfurt – Kassel
- A6 Mannheim – Heilbronn
- A7 Fulda – Würzburg sowie Ulm – Füssen/Reutte
- A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
- A9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München
- A10 Berliner Ring
- A81 Stuttgart – Singen
- A93 Rosenheim – Kiefersfelden
- A95 München – Garmisch-Partenkirchen
- A96 München – Lindau
- A99 Autobahnring München
Um den Ausweichverkehr durch Ortschaften zu verhindern, werden bei starkem Stau an besonders belasteten Alpenrouten wieder Abfahrtssperren eingerichtet. Diese gelten in Tirol an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie zusätzlich freitags zwischen 7 und 19 Uhr rund um Innsbruck. In Deutschland gelten sie unter anderem auf der A7 im Landkreis Ostallgäu, auf der A8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach, auf der A93 Inntalautobahn sowie auf der B2/B23 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.
Was für die Anwohner der umliegenden Orte ein Segen ist, mag für Betroffene im Stau wie ein Gefängnis wirken. Man kann natürlich trotzdem abfahren und hoffen, nicht erwischt zu werden oder möglicherweise mit der passenden Ausrede jedenfalls eine Strafe zu vermeiden, doch von vorneherein eine Alternativroute zu wählen, mag für viele die bessere Alternative sein.
Bei der Einreise nach Deutschland sind weiterhin Grenzkontrollen möglich. Dadurch kann es zu Wartezeiten an einzelnen Übergängen kommen.