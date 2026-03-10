Marken & Modelle Lesezeit ~ 3 Minuten 10.03.2026

Vorpremiere für "Lifestyle-Kombi"

Dacia Striker: Der schönere Bigster

Wenn manche Hersteller sich nicht mehr auf ihr Kombi-Angebot fokussieren, dann mach ganz genau das ... Gegenteil: Dacia hat einen neuen Kompaktklasse-Kombi angekündigt. Er sieht allerdings eher nach Crossover aus. Gestatten, Dacia Striker.