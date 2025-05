Fiat Ducato Diesel weit an der Spitze

Erstmals über 1 Million Wohnmobile in Deutschland

Erstmals gibt es auf Deutschlands Straßen mehr als eine Million Wohnmobile. Der statistische Prototyp ist ein Fiat-Diesel zugelassen auf eine ältere Person.

Volkswagen Mangels vernünftigem Ducato-Bild illustrieren wir mit dem VW als zweithäufigstem Wohnmobil

ANZEIGE

Im April 2025 erreichte der Bestand an Wohnmobilen im Zentralen Fahrzeugregister (ZFZR) erstmalig über eine Millionen Fahrzeuge. Das teilte das Kraftfahrt-Bundesamt am Freitag in Flensburg mit.Damit hatte sich diese Zahl seit 2017 mehr als verdoppelt, seit 2018 fast verdoppelt. Bis zum Jahr 2020 schwankte die Anzahl der in Deutschland registrierten Wohnmobile zwischen 400.000 und 600.000, in den Jahren ab 2020 stieg der Bestand deutlich an, was jedenfalls teilweise auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sein dürfte.Die Neuzulassungen der Reisemobile erlebten insbesondere im Jahr 2020 mit +41,4 Prozent einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Dieses Wachstum markierte jedoch keinen Trend. Im Folgejahr lag der Zuwachs noch bei 4,4 Prozent, 2022 verzeichneten die WoMo-Neuzulassungen einen Rückgang von 17,6 Prozent. 2023 und 2024 gab es leichte Zuwächse.Fast die Hälfte der zugelassenen Reisemobile im Bestand am 1. April 2025 basierte auf dem langjährigen Segment-Primus Fiat Ducato (42,6 %). Damit war dies die häufigste Modellreihe mit 427.590 Fahrzeugen. Auf Platz zwei reihte sich der VW Transporter mit einem Anteil von 13,5 Prozent (135.544 Fahrzeuge), Platz drei erreicht der Citroen Jumper mit 8,6 Prozent entsprechend 85.785 Fahrzeugen. Dahinter folgen Ford Transit/Tourneo, Mercedes Sprinter und Peugeot Boxer. Die höchsten Zuwächse zwischen April 2024 und April 2025 konnten VW Crafter und Ford Transit Custom verbuchen.Knapp ein Drittel aller Wohnmobile waren auf Personen zwischen 60 und 69 Jahren zugelassen. Damit war dies mit 318.589 Fahrzeugen die größte Haltergruppe. Danach folgten die 50 bis 59-Jährigen mit 265.073 Wohnmobilen. Die Altersgruppe der unter 40-Jährigen kam gemeinsam auf nicht einmal zehn Prozent mit 96.201 Fahrzeugen.97,4 Prozent aller Wohnmobile haben einen Dieselmotor unter der Haube. 2,3 Prozent sind Benziner, 0,3 Prozent verfügen über einen Gasantrieb. Die alternativen Antriebsarten waren mit gerade einmal 160 Elektro- und 104 Hybridmodellen vertreten, darunter 38 Plug-in Wohnmobile.