nutzfahrzeuge Lesezeit ~ 2 Minuten 21.05.2026 66 Unimog mit Kran Neue Moggis für das THW Jeder THW-Regionalverbund in Deutschland bekommt einen neuen schweren Mercedes-Benz Unimog mit Kran für den Zivilschutz. Der verbaute Dieselmotor kommt dabei erstmals in einer verstärkten Variante zum Einsatz. Daimler Truck Das THW bekommt 66 neue schwere Mercedes-Benz Unimog mit Kran

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Daimler Truck liefert 66 hochgeländegängige Unimog vom Typ U 5025 an das Technische Hilfswerk. Die Fahrzeuge sollen im Laufe des Jahres 2026 gestaffelt an die 66 Regionalstellen des THW ausgeliefert werden und insbesondere bei Hochwasserlagen, Evakuierungen und Einsätzen in schwierigem Gelände zum Einsatz kommen.



Die Fahrzeuge sind als einheitliche Plattform konzipiert und verfügen – je nach Einsatzszenario - über eine standardisierte Ausstattung. Dazu gehören unter anderem Blaulichtanlagen an Front und Heck, Funktechnik im Fahrerhaus, eine Rückfahrkamera, ein umfangreiches Stauraumkonzept sowie weitere einsatzrelevante Komponenten wie Feuerlöscher und Schutzgitter für Beleuchtungseinrichtungen. Zwischen Fahrerhaus und der verwindungsfreien Pritsche befindet sich ein Ladekran.



Der Unimog U 5025 ist für anspruchsvolle Einsatzbedingungen ausgelegt. Mit einer Watfähigkeit von bis zu 1,20 Metern, einer Achsverschränkung von bis zu 50 Zentimetern und einer Bodenfreiheit von 48 Zentimetern unter dem Achsdifferential kann das Fahrzeug auch in sehr unwegsamem Gelände eingesetzt werden. Der "schwere" Unimog verfügt über ein verwindungsfähiges Rahmenkonzept mit Portalachsen und gekapselt verlaufenden Antriebswellen, welches für den Einsatz unter Extrembedingungen oder im Wasser ausgelegt ist.



Für den Antrieb sorgt ein Vierzylinder-Diesel vom Typ OM 934, der aus 5,1 Litern Hubraum 252 PS und ein Drehmoment von 1.000 Nm entwickelt. Gegenüber der bisherigen Ausführung stehen damit 21 PS und 100 Nm mehr zur Verfügung. Die Maschine ist für eine Laufleistung von 750.000 Kilometern (B10-Haltbarkeit) ausgelegt, die sie im THW-Betrieb natürlich nicht annähernd erreichen wird.



Der Aufbau kombiniert eine fest installierte Pritsche mit einem integrierten Ladekran de Herstellers HMF. Die Pritsche verfügt über integrierte Twistlocks zur Aufnahme standardisierter 10-Fuß-Wechselbehälter, während abnehmbare Bordwände eine Nutzung als Flatbed-Pritsche ermöglichen. Zwei Aufstiegsleitern erleichtern den Zugang und erlauben im Bedarfsfall auch die Nutzung zur Menschen- und Tierrettung.



Die Fertigung des Unimog-Basisfahrzeugs ist in Wörth am Rhein angesiedelt, der Aufbau der Fahrzeuge erfolgt durch die F&B Nutzfahrzeug-Technik GmbH im benachbarten pfälzischen Hagenbach, die schon lange mit Daimler TRuck kooperiert. Erst kürzlich hat das THW auf Fahrzeuge von Daimler Truck in großer Stückzahl gesetzt: Der Mercedes-Benz Atego bildet die Basis für eine Beschaffung von mehr als 240 Gerätekraftwagen mit Spezialaufbau.