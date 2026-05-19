Verkehr & Reise Lesezeit ~ 2 Minuten 19.05.2026

Eines der staureichsten Reisewochenenden des Jahres

ADAC-Stauprognose für Pfingsten 2026

Frühlingswetter, Feiertag, Schulferien: Pfingsten eine tolle Zeit für Ausflüge und Urlaube. Entsprechend voll wird es auf den Straßen werden. Autofahrer ohne Alternativstrategie brauchen Zeit und Nerven.