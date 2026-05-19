Marken & Modelle Lesezeit ~ 3 Minuten 19.05.2026

Sieben neue Modelle bis Ende 2029

Ford-Offensive: Vollgas ohne Leidenschaft

Fast alle eigenen Modelle eingestellt, viele Standorte geschlossen, der Marktanteil niedrig wie nie – hinter Ford in Europa haben viele schon einen Haken gesetzt. Doch jetzt kündigen die Kölner "Vollgas" an und eine "neue Ära". Richtig spannend klingt es freilich nicht.