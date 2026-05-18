nutzfahrzeuge Lesezeit ~ 2 Minuten 18.05.2026 Erstmals auch Gebrauchtteile-Aufbereitung Daimler Truck: Neues Werk in Argentinien Daimler Truck hat ein neues Werk in Argentinien eröffnet. Dort werden Lkws und Bus-Fahrgestelle für lokale Märkte produziert – und Teile davon aufgearbeitet. Daimler Truck Hochrangige Vertreter von Daimler Truck bei der Eröffnung des neuen Werks in Argentinien

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Mercedes-Benz Camiones y Buses, eine Tochtergesellschaft von Daimler Truck, hat in der vergangenen Woche das neue Zárate Industrial Center eröffnet. Auf einem 20 Hektar großen Gelände beherbergt das neue Industriezentrum die Produktion Lkw-Modellen und Busfahrgestellen der Marke Mercedes-Benz.



Der Standort liegt in strategisch günstiger Lage in Hafennähe sowie an der Nationalroute 9 nördlich von Buenos Aires und bietet dadurch Effizienz- und Kostenvorteile, etwa bei der Logistik. Im neuen Werk in Zárate werden die Lkw-Modelle Atego und Accelo sowie Busfahrgestelle sowohl mit Front- als auch mit Heckmotor (OF- und OH-Modelle) produziert. Der Komplex umfasst auch Argentiniens erstes und einziges Werk zur Aufarbeitung von gebrauchten Ersatzteilen für Lkw und Busse sowie das bereits Ende 2024 eingeweihte Ersatzteil- und Komponenten-Logistikzentrum.



Insgesamt hat die Landesgesellschaft den Angaben zufolge 110 Millionen US-Dollar in den neuen Standort investiert. Gleichzeitig feiert sie ein Jubiläum: Vor 75 Jahren wurde in Virrey del Pino das erste Mercedes-Benz-Produktionswerk außerhalb Deutschlands eröffnet. Der LO 3500 war der erste in Argentinien gebaute Lkw und gleichzeitig die Plattform für den ersten Bus im Markt.



Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina betreibt zudem ein Trainingszentrum im nördlichen Teil der Provinz Buenos Aires. Zum Vertriebsnetz gehört ein offizielles Händlernetzwerk mit 45 Kundendienststellen im ganzen Land. Im Jahr 2025 hielt das Unternehmen nach eigenen Angaben die Marktführerschaft in Argentinien mit einem Marktanteil von gut einem Drittel bei Lkw und über 61 Prozent bei Bussen.