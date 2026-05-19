Polizei Hamburg fährt mit Dauer-Blaulicht

Die Polizei in Hamburg fährt künftig mit Dauer-Blaulicht. Das sogenannte Präsenzlicht soll die Streifenwagen auch außerhalb von Einsatzfahrten klar als solche zu erkennen geben und damit das Sicherheitsgefühl der Menschen stärken.

Als erste Polizei in Deutschland setzt die Polizei Hamburg ein neues System zur Erhöhung der Sichtbarkeit und Präsenz im öffentlichen Raum ein. Heute wurde erstmals das Polizeiliche Präsenzlicht (PPL) gezeigt.Beim PPL handelt es sich um ein dauerhaft eingeschaltetes, nicht blinkendes blaues LED-Licht, das in den Blaulichtbalken der Funkstreifenwagen integriert ist, quasi ein Blau-Tagfahrdachlicht. Während das klassische Blaulicht mit hoher Intensität und Frequenz blinkt und dazu auffordert, sofort "freie Bahn" zu schaffen, leuchtet das Präsenzlicht gleichmäßig und mit reduzierter Intensität (circa 30 Prozent der Leuchtkraft).Das Präsenzlicht soll den Angaben zufolge für eine erhöhte Erkennbarkeit sorgen, allerdings ohne eine Handlungsaufforderung für Verkehrsteilnehmer auszulösen. Ziel sei es, die Wahrnehmbarkeit und Visibilität der Streifenwagen in Hamburg nachhaltig zu erhöhen und so die subjektive Sicherheit der Menschen in der Stadt gezielt zu stärken, heißt es. Inwieweit das PPL im Straßenverkehrsalltag mit dem "echten" Blaulicht verwechselt werden wird, bleibt abzuwarten. Die Polizei hat sich hierzu nicht explizit geäußert.Polizeivizepräsident Mirko Streiber:

Mit der Einführung des Polizeilichen Präsenzlichts setzen wir ein starkes Zeichen für eine moderne und bürgernahe Polizei. Es ist ein weiterer und damit wichtiger Baustein zur Erhöhung der Sichtbarkeit unserer Einsatzkräfte im gesamten Stadtgebiet. Hamburg übernimmt damit eine Vorreiterrolle in Deutschland und setzt neue Maßstäbe mit innovativen Maßnahmen für wahrnehmbare Polizeiarbeit zur Stärkung des Sicherheitsempfindens der Menschen in dieser Stadt.

Die Polizei Hamburg will alle "Peterwagen" ab sofort sukzessive umrüsten. Man folge damit unter anderem dem Beispiel von Frankreich, Spanien und den Vereinigten Staaten, die die "Police Cruise Lights" bereits in ihren polizeilichen Alltag integriert haben, heißt es. Dass andere Polizeibehörden in Deutschland dem Hamburger Beispiel folgen werden, ist anzunehmen.