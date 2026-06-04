Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 04.06.2026

Sondermodell und Preiserhöhung

Mazda: Lebenszeichen vom MX-5

Das Roadster-Segment ist tot. Außer natürlich bei Mazda, wo der MX-5 als meistverkaufter Vertreter dieser Gattung jetzt in sein 37. Jahr fährt. Kunden bekommen ein Sondermodell, ein Leistungsspritzchen – und eine Preiserhöhung.