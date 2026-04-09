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Kleines Kleinwagen-Update
Mazda2 mit mehr Ausstattung
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Das nächsthöhere Niveau "Centre-Line" erhält die Prime-Line-Neuerungen, soweit nicht sowieso schon vorhanden, ebenfalls. Die mittlere Linie "Exclusive Line" bekommt die bisher ab "Homura" serienmäßigen LED-Scheinwerfer und Voll-LED-Rückleuchten. Homura und das Topmodell "Homura Plus" müssen sich mit neuen Design-Applikationen zufrieden geben, die Mazda allen Ernstes im weithin unbeliebten glänzendem Schwarz ausführt. Alle Varianten erhalten entsprechend der gesetzlichen Vorgaben eine kamerabasierte Aufmerksamkeitsüberwachung.
Der Dreizylinder-Vollhybrid-Antrieb des Mazda2 mit seinen 116 PS Systemleistung und einem Normverbrauch von maximal 4,2 Litern bleibt unverändert, ebenso die sonstigen Daten und Ausstattungen.
Die Preise hat Mazda gegenüber der letzten uns vorliegenden Preisliste vom Juli 2025 angehoben: Die Basis startet jetzt bei 25.990 Euro und damit 1.000 Euro teurer als bisher. Center-Line verteuert sich um 300 Euro auf mindestens 26.790 Euro, Exclusive-Line ist ab 28.890 Euro (+600) zu haben, und Homura bzw. Homura Plus steigen um 100 Euro auf nun 30.590 bzw. 32.990 Euro.