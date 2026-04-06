Verkehr & Reise Lesezeit ~ 2 Minuten 06.04.2026

Ferienende in neun Bundesländern

ADAC-Stauprognose für das Nach-Oster-Wochenende 2026

Obwohl am Wochenende nach Ostern vielerorts die Schulferien enden, erwartet der ADAC für die Verkehrslage eine deutlich geringere Belastung als zu Beginn der Ferien.