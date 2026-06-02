Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 02.06.2026 Rennsport-inspirierte Updates Toyota GR Yaris: Noch wilder 280 PS aus nur drei Zylindern, Allradantrieb, drei rahmenlose Türen: Der Toyota GR Yaris ist ein sehr spezielles Gefährt. Der neue Jahrgang macht den kleinen teuren Wilden nun noch etwas wilder, aber wenigstens nicht noch teurer. Toyota Der 280 PS starke Toyota GR Yaris bekommt ein kleines Update u.a. in Sachen Lenkrad, Reifen, Dämpfung

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Seit seiner Markteinführung im Jahr 2020 soll der Toyota GR Yaris exemplarisch für die Philosophie von Toyota Gazoo Racing stehen, Fahrzeuge durch Erfahrungen aus dem internationalen Rallye- und Rennsport kontinuierlich weiterzuentwickeln.



Dass dem auch wirklich so ist, untermauert der Modelljahrgang 2026 des Yaris GR nun mit einem neuen Lenkrad. Es trägt nicht nur ein GR-Emblem, sondern ist nun auch ganze fünf Millimeter kleiner geworden (360 Millimeter Durchmesser) und verzichtet auf die Daumenauflagen. Toyota will hierfür in Zusammenarbeit mit professionellen Rennfahrern umfangreiche Auswertungen vorgenommen haben und verspricht nun eine direktere Rückmeldung und ein präziseres Lenkgefühl. Weil im Motorsport Lenkradeinschläge von bis zu 180 Grad ohne Umgreifen üblich sind, wurden außerdem sämtliche Schalter weiter vom Lenkradkranz entfernt angeordnet, um ein unbeabsichtigtes Betätigen von Tasten zu vermeiden.



Außerdem kommt der GR Yaris künftig mit neu entwickelten Hochleistungsreifen (Semislick) vom Typ Bridgestone Potenza Race auf die Straße, die sowohl die Performance auf der Rennstrecke als auch die Abrollgeräusche im Alltag verbessern sollen. Gleichzeitig wurden die Dämpfereinstellungen an Vorder- und Hinterachse angepasst und die Servolenkung optimiert.



Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben ist nun auch eine Fahrerüberwachungskamera an Bord. Sitz- und Lenkradheizung sind jetzt auch in Kombination mit der optionalen vertikalen Handbremse erhältlich.



Alle Neuerungen kommen serienmäßig beim aktuellen GR Yaris und GR Yaris Aero Performance zum Einsatz. Die Preise beginnen unverändert bei 47.590 bzw. 51.090 Euro. Mit Vollausstattung stehen über 56.000 Euro auf der Rechnung.