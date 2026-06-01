Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 01.06.2026

Drei Jahrzehnte Octavia

Škoda Octavia feiert mit Sondermodell

Der langjährige Bestseller im Modellangebot von Škoda feiert Geburtstag. 30 Jahre Octavia bedeuten für Kaufinteressenten einen merklichen Rabatt in Form eines neuen, logisch nachvollziehbaren Sondermodells.