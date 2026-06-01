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Drei Jahrzehnte Octavia

Škoda Octavia feiert mit Sondermodell

Der langjährige Bestseller im Modellangebot von Škoda feiert Geburtstag. 30 Jahre Octavia bedeuten für Kaufinteressenten einen merklichen Rabatt in Form eines neuen, logisch nachvollziehbaren Sondermodells.

Škoda Octavia feiert mit Sondermodell
Škoda
Zum 30. Geburtstag des Octavia hat Škoda ein Sondermodell auf Sportline-Basis aufgelegt
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Der erste Škoda Octavia erblickte 1959 das Licht der Welt, lange vor dem Fall des Eisernen Vorhangs und dem Kauf von Skoda durch den VW-Konzern. Unter dessen Fittichen erschien erst 1996 wieder ein Octavia, der technisch auf dem Golf IV basierte und sofort viele Freunde fand.

30 Jahre später feiert der Autobauer das Jubiläum mit einem Sondermodell. Es basiert auf der Ausstattungslinie "Sportline", die unter anderem zahlreiche schwarzen Akzenten, ein abgesenktes Sportfahrwerk, schwarze 18-Zoll-Leichtmetallräder und die ebenso schicken wie unbequemen Integralsitze bietet.

Als "Sportline 30 Jahre" spendieren die Tschechen ein Mehr an Ausstattung. Im Gegensatz zu manch anderem Sondermodell ist die Logik dahinter hier ganz einfach: Zum Serienumfang zählen die sonst optionalen Ausstattungspakete Komfort, Licht & Sicht und Infotainment. Optische Änderungen gibt es keine.

"Komfort" beinhaltet eine elektrisch betätigte Kindersicherung, die elektrische Heckklappe, das schlüssellose Zugangs- und Startsystem "Kessy", Alarmanlage, beim Kombi alias Combi zusätzlich das halbautomatische Gepäckraumrollo, Sonnenschutzrollos an den hinteren Türen und Schlafkopfstützen an den äußeren Rücksitzen.

"Licht & Sicht" umfasst beim Sportline Matrix-LED-Scheinwerfer mit Reinigungsanlage. Im Infotainment-Paket schließlich enthalten sind das "Digital Cockpit Plus" und das große Navigationssystem mit 13-Zoll-Bildschirm, Sprachsteuerung und Online-Diensten (Laufzeit drei Jahre).

Für den Antrieb verfügbar sind der 150 PS starke 1,5 TSI, sein Zweiliter-Bruder mit 204 PS oder der 150-PS-Diesel. Die Preise beginnen ab 42.830, 46.720 bzw. 44.560 Euro, der Kombi ist jeweils 700 Euro teurer. Škoda bietet auch für das 30-Jahre-Sondermodell etliche Extra-Ausstattungen an.
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