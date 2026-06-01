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Drei Jahrzehnte Octavia
Škoda Octavia feiert mit Sondermodell
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30 Jahre später feiert der Autobauer das Jubiläum mit einem Sondermodell. Es basiert auf der Ausstattungslinie "Sportline", die unter anderem zahlreiche schwarzen Akzenten, ein abgesenktes Sportfahrwerk, schwarze 18-Zoll-Leichtmetallräder und die ebenso schicken wie unbequemen Integralsitze bietet.
Als "Sportline 30 Jahre" spendieren die Tschechen ein Mehr an Ausstattung. Im Gegensatz zu manch anderem Sondermodell ist die Logik dahinter hier ganz einfach: Zum Serienumfang zählen die sonst optionalen Ausstattungspakete Komfort, Licht & Sicht und Infotainment. Optische Änderungen gibt es keine.
"Komfort" beinhaltet eine elektrisch betätigte Kindersicherung, die elektrische Heckklappe, das schlüssellose Zugangs- und Startsystem "Kessy", Alarmanlage, beim Kombi alias Combi zusätzlich das halbautomatische Gepäckraumrollo, Sonnenschutzrollos an den hinteren Türen und Schlafkopfstützen an den äußeren Rücksitzen.
"Licht & Sicht" umfasst beim Sportline Matrix-LED-Scheinwerfer mit Reinigungsanlage. Im Infotainment-Paket schließlich enthalten sind das "Digital Cockpit Plus" und das große Navigationssystem mit 13-Zoll-Bildschirm, Sprachsteuerung und Online-Diensten (Laufzeit drei Jahre).
Für den Antrieb verfügbar sind der 150 PS starke 1,5 TSI, sein Zweiliter-Bruder mit 204 PS oder der 150-PS-Diesel. Die Preise beginnen ab 42.830, 46.720 bzw. 44.560 Euro, der Kombi ist jeweils 700 Euro teurer. Škoda bietet auch für das 30-Jahre-Sondermodell etliche Extra-Ausstattungen an.