Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 01.06.2026 30 Jahre Hochdachkombi Citroën: Zum Berlingo-Geburtstag ein Sondermodell Als 1996 der erste Citroën Berlingo erschien, ahnte niemand, dass er die Kategorie der Hochdachkombis begründen sollte. Zum 30. Geburtstag haben die Franzosen jetzt ein Sondermodell aufgelegt. Ob es sich lohnt, bleibt offen. Citroën Zur Feier von 30 Jahren Berlingo hat Citroën ein gleichnamiges Sondermodell aufgelegt

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Citroën verkauft den Berlingo jetzt als Sondermodell "30 Jahre". Die Jubiläumsedition basiert auf dem Basismodell "Plus" und positioniert sich zwischen diesem und dem Topmodell "Max" bzw. dessen XTR-Ableger.



Als zusätzliche Ausstattung verfügt das Sondermodell über die Komfortsitze, drei Einzelsitze in er zweiten Reihe, den zentralen 10-Zoll-Infotainmentbildschirm, die Rückfahrkamera, das beheizbare Multifunktionslenkrad, elektrsich anklappbare Außenspiegel, schwarze 16-Zoll-Räder und getönte Scheiben. Citroën bezeichnet diese Ausstattungen als Beispiele. Das komplette reguläre "Style & Comfort"-Paket ist ausweislich der Bilder aber nicht inbegriffen.



Der Berlingo "30 Jahre" ist ausschließlich als Pkw-Version in den fünfsitzigen Karosserievarianten M und XL zu haben. Motorseitig 110-PS-Benziner die Basis, außerdem gibt es den Diesel mit 100 PS und auch in der sonst dem "Max" vorbehaltenen Ausführung mit 131 PS und Automatikgetriebe, sowie den Stromer mit 136 PS und 50-kWh-Akku. Die beiden schwächsten Varianten sind nur im "M" bestellbar.



Die Preise reichen von 27.320 bis 39.570 Euro. Preisvorteile gegenüber der Serie kommuniziert der Hersteller ebensowenig wie verfügbare Sonderausstattungen. Weil der Konfigurator weder das Sondermodell kennt noch in der Preisliste für die regulären Varianten gelistete Optionen, haben Kaufinteressenten es schwer, sich hier richtig zu informieren. Klar ist nur, dass die Metallic-Farbe "Sirkka-Grün" nicht angeboten wird.



Die Wurzeln des Berlingo reichen weit in die Citroën-Historie zurück. Bereits mit dem 2CV Fourgonnette von 1950 etablierte die Marke praktische und erschwingliche Mobilität für Gewerbetreibende. Modelle wie Acadiane und C15 führten diese Tradition fort, bevor der Berlingo 1996 das Segment neu definierte. Heute wird der Berlingo in Vigo (Spanien), Mangualde (Portugal) und Ellesmere Port (Großbritannien) produziert, in Deutschland erzielt er nach Herstellerangaben einen Anteil von rund zehn Prozent in seinem Segment.