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Blaulichtaktion bis Jahresende
Mitsubishi: Rabatt für Ehrenamtliche
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Anspruchsberechtigt sind Privatpersonen, die zum Zeitpunkt der Fahrzeugbestellung ein aktives ehrenamtliches Engagement nachweisen können – insbesondere in den Bereichen Freiwillige Feuerwehr, THW, Hilfsorganisationen (wie DRK, JUH, Malteser, ASB, DLRG), sonstigen Rettungs- und Katastrophenschutzorganisationen und auch weitere ehrenamtliche Tätigkeiten im öffentlichen Interesse, sofern sie von einer offiziell anerkannten Organisation bestätigt werden. Voraussetzung ist, dass die Tätigkeit unentgeltlich oder überwiegend ehrenamtlich ausgeübt wird.
Den größten Nachlass gewährt Mitsubishi auf den Outlander: 21 Prozent oder 10.500 Euro können Interessenten hier vom genannten 50k-Listenpreis abziehen. Beim ASX sind es zwölf Prozent, für den Grandis gibt es 14 und für den Eclipse Cross 15 Prozent. Beim Outlander mit seinem PHEV-Antrieb und beim vollelektrischen Eclipse Cross lässt sich der Blaulicht-Rabatt mit der staatlichen Förderprämie kombinieren.
Ob die Japaner den Rabatt auf alle Ausstattungslinien verrechnen, bleibt offen. Der genannte Listenpreis von 50.000 Euro beim Outlander lässt zumindest daran zweifeln: Derr Einstieg in die Baureihe beginnt mit gleichem Antrieb tatsächlich bei 40.000 Euro.
Die Aktion gilt den Angaben zufolge "zunächst" bis Jahresende. Beim Autobauer heißt es, man wolle mit den Sonderkonditionen ehrenamtliches Engagement honorieren.
KommentarOb diese Aktion wenigstens gut gemeint ist, bleibt offen – gut gemacht ist sie jedenfalls nicht. Wer genauer hinschaut, mag den postulierten guten Hintergrund in Frage stellen: Weil zehn bis 15 Prozent sicher für jeden Kaufinteressenten bei der Diamant-Marke sowieso aktuell verhandelbar sind. Weil mit angeblich 27 Mio. ehrenamtlich tätigen Menschen im Land die Aktion sehr breit ausgelegt ist und damit an Glaubwürdigkeit für den guten Hintergrund einbüßt. Und weil der Autobauer zumindest den Outlander wie berichtet bereits im Juni mit fast dem gleichen Nachlass in den Markt gedrückt hatte – auch für Nicht-Blaulichtkunden. Von wegen Sonderkondition für Ehrenamtliche.
Würde Mitsubishi wirklich sympathisches Marketing betreiben wollen, würden sie den Outlander in zwei statt fünf Ausführungen und immer zum Festpreis verkaufen, am besten inklusive Winterrädern, Metalliclack, Überführung und mit vollem Tank. Und dann ehrenamtlich tätigen Käufern und nur diesen noch ein paar Prozent Rabatt zusätzlich gewähren. Das gilt so oder ähnlich natürlich für fast alle Autobauer. (hsr)