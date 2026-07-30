Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 30.07.2026

Blaulichtaktion bis Jahresende

Mitsubishi: Rabatt für Ehrenamtliche

Mitsubishi startet die "Blaulichtaktion": Jeder Käufer, der sich privat ehrenamtlich engagiert, erhält einen Rabatt aufs neue Auto. Doch so sympathisch wie es zunächst klingt scheint unserem Autor die Aktion nicht zu sein.