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10.000 Euro Nachlass
Mitsubishi Outlander: Dicker Rabatt
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Neben dem Aktionsrabatt bietet Mitsubishi Motors den Outlander auch zu speziellen Leasingkonditionen an. Bestenfalls beträgt die Rate ab 189 Euro monatlich ohne Anzahlung bei einer Laufzeit von 24 MOnaten mit insgesamt 20.000 Kilometern. Beide Angebote sind auf Privatkunden beschränkt.
Der 4,72 Meter lange Outlander bietet mit seinem 2,4-Liter-Benziner (136 PS) und je einer E-Maschine pro Achse eine Systemleistung von 306 PS und mit dem 22,7-kWh-Akku eine elektrische Reichweite von maximal 85 Kilometern. Die Fahrleistungen und die Anhängelast sind tendenziell enttäuschend (7,9 Sekunden, 170 km/h, 1,6 Tonnen), die Ausstattung ist relativ großzügig, und die Garantie beträgt fünf Jahre plus bis zu drei Jahre teilweise Anschlussgarantie unter Bedingungen. Der E-Akku hat immer acht Jahre (160.000 km) Garantie.