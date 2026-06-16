Marken & Modelle Lesezeit ~ 1 Minute 16.06.2026 10.000 Euro Nachlass Mitsubishi Outlander: Dicker Rabatt Kein Marketinggedöns, kein Sondermodell, einfach nur Aktionspreis: Mitsubishi verkauft den Outlander PHEV ab sofort mit einem Rabatt, der über das übliche Maß solcher Aktionen hinausgeht. Mitsubishi Den Mitsubishi Outlander gibt es aktuell mit 10.000 Euro Nachlass

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Mitsubishi gewährt aktuell einen Nachlass von bis zu 20 Prozent auf den Outlander. Damit kostet das große SUV statt ab 50.000 nun ab 40.000 Euro. Wie der Autobauer mitteilt, läuft die Aktion bis Ende September 2026 und ist unabhängig davon, ob Kunden zusätzlich vom staatlichen Förderbonus profitieren können. Dieser beträgt beim Outlander bestenfalls weitere 4.500 Euro. Auch alle höheren Ausstattungslinien werden pauschal um 10.000 Euro rabattiert, hier sinkt dann naturgemäß die prozentuale Ersparnis.



Neben dem Aktionsrabatt bietet Mitsubishi Motors den Outlander auch zu speziellen Leasingkonditionen an. Bestenfalls beträgt die Rate ab 189 Euro monatlich ohne Anzahlung bei einer Laufzeit von 24 MOnaten mit insgesamt 20.000 Kilometern. Beide Angebote sind auf Privatkunden beschränkt.



Der 4,72 Meter lange Outlander bietet mit seinem 2,4-Liter-Benziner (136 PS) und je einer E-Maschine pro Achse eine Systemleistung von 306 PS und mit dem 22,7-kWh-Akku eine elektrische Reichweite von maximal 85 Kilometern. Die Fahrleistungen und die Anhängelast sind tendenziell enttäuschend (7,9 Sekunden, 170 km/h, 1,6 Tonnen), die Ausstattung ist relativ großzügig, und die Garantie beträgt fünf Jahre plus bis zu drei Jahre teilweise Anschlussgarantie unter Bedingungen. Der E-Akku hat immer acht Jahre (160.000 km) Garantie.