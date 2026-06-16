Verkehr & Reise Lesezeit ~ 2 Minuten
Viel los schon vor der Reisesaison
ADAC-Stauprognose für das Wochenende 19.-21.06.2026
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Für Behinderungen sorgen auch mehrere Großveranstaltungen. So findet am Lausitzring am Wochenende ein Lauf der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) statt. Auf der A13 ist deshalb insbesondere am Freitag ab Mittag sowie am Sonntagnachmittag mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Auch das Hurricane Festival in Scheeßel dürfte auf den Anreiserouten für Verzögerungen sorgen. Zudem finden am Sonntag Fahrradsternfahrten in Hamburg, Stuttgart und Köln statt. Durch zeitweise Straßensperrungen kann es dort und in den jeweiligen Einzugsgebieten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen.
Auf den Autobahnen herrscht Staugefahr vor allem dort, wo besonders viel Verkehr ist und dort, wo gebaut wird. Bei aktuell rund 1.000 Baustellen dürfte oft sogar beides zusammenkommen. Besonders belastet sind laut ADAC folgende Abschnitte:
- A1 Fehmarn – Hamburg – Bremen – Köln
- A2 Oberhausen – Hannover – Magdeburg
- A3 Arnheim – Köln – Frankfurt sowie Passau – Linz
- A4 Aachen – Köln – Olpe sowie Chemnitz – Dresden – Görlitz
- A5 Kassel – Frankfurt sowie Karlsruhe – Basel
- A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg
- A7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel sowie Ulm – Füssen/Reutte
- A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
- A9 Berlin – Halle/Leipzig
- A10 Berliner Ring
- A13 Dresden – Schönefelder Kreuz
- A23 Hamburg – Heide
- A99 Autobahnring München
Lage im AuslandAuch auf den wichtigsten Urlaubsrouten im benachbarten Ausland müssen Reisende mit Verzögerungen rechnen. In Österreich ist vor allem auf der West-, Pyhrn-, Tauern-, Inntal-, Brenner- und Rheintal/Walgau-Autobahn mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Zusätzlich bleiben die Fernpass- und die Arlbergstraße stauanfällig. Auf der Brennerautobahn zwischen Innsbruck und dem Brenner können die laufenden Sanierungsarbeiten an der Luegbrücke den Verkehr zusätzlich beeinträchtigen.
In der Schweiz zählen die Autobahnen zwischen Bern, Zürich und St. Margrethen sowie die Gotthard-Route von Basel über Luzern nach Chiasso und die San-Bernardino-Route von Bregenz nach Chiasso zu den besonders belasteten Strecken.
In Italien ist auf der Brennerroute sowie auf den Verbindungen zwischen der Schweizer Grenze, Mailand und Genua mit dichtem Reiseverkehr zu rechnen.
Abfahrtssperren beachtenUm den Ausweichverkehr von den Autobahnen fernzuhalten, werden bei Stau auf mehreren Strecken Abfahrtssperren eingerichtet. In Deutschland sind davon unter anderem die A7 im Landkreis Ostallgäu, die A8 in den Landkreisen Rosenheim, Miesbach und Berchtesgadener Land, die A93 Inntalautobahn sowie die B2 und B23 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen betroffen. In Österreich bleiben an Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen zwischen 7 und 19 Uhr zahlreiche Ausweichstrecken in den Bezirken Innsbruck, Innsbruck-Land, Kufstein, Imst und Reutte für den Durchgangsverkehr gesperrt.