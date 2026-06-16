Verkehr & Reise Lesezeit ~ 2 Minuten 16.06.2026

Viel los schon vor der Reisesaison

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 19.-21.06.2026

Bereits am letzten Wochenende vor Beginn des Sommerferien-Korridors müssen Autofahrer mit Behinderungen rechnen. Urlauber werden zu Kurzreisen und Ausflügen aufbrechen. Hinzu kommen Großveranstaltungen, der Ferienbeginn in Teilen Skandinaviens sowie eine hohe Bautätigkeit.