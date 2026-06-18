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Hochautomatisierte Ersatzteilversorgung
Renault: Neues Logistikzentrum am alten Standort
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Mit dem Neubau reagiert Renault auf steigende Anforderungen an Geschwindigkeit, Verfügbarkeit und Effizienz in der Ersatzteilversorgung. Das neue Zentrum mit einer Fläche von rund 24.000 Quadratmetern – damit fast vier Fußballfelder groß – ersetzt ein in die Jahre gekommenes Lager aus den 1960er-Jahren.
Im Zentrum der neuen Anlage steht ein auf Automatisierung ausgelegtes Logistikkonzept: Rund 90 Robotersysteme sowie ein hochautomatisiertes Lager ermöglichen eine deutlich gesteigerte Leistungsfähigkeit. Moderne Technologien wie autonome Exotec-Skypod-Roboter übernehmen Lagerung, Kommissionierung und Versand von Ersatzteilen. Das sogenannte "Goods-to-person"-Prinzip sorgt dabei für einen grundlegenden Wechsel: Nicht mehr die Mitarbeiter bewegen sich durch das Lager, sondern die Teile kommen direkt zu ihnen. Dies reduziert Wegezeiten, steigert die Ergonomie und erhöht gleichzeitig die Sicherheit am Arbeitsplatz.
Mit einer Kapazität von bis zu 1.600 Behältern pro Stunde wird eine deutlich schnellere und effizientere Abwicklung ermöglicht. So werden Bearbeitungs- und Lieferzeiten für Handel und Werkstätten deutlich reduziert.
In dem neuen Ersatzteil-Lager arbeiten rund 140 Menschen. Der Autobauer betont, das neue Gebäude sei energieeffizient konzipiert und reduziere den Energieverbrauch im Vergleich zum Bestandsbau deutlich. Eine großflächige PV-Anlage auf dem Dach wurde ausweislich der Bilder jedoch nicht verbaut.
Renault ist seit 1959 in Brühl vertreten und hat den Standort über Jahrzehnte zu einem zentralen Pfeiler seiner Aktivitäten in Deutschland entwickelt. Im Nachbarort Wesseling befindet sich die Renault Group Academy, ein bundesweites Schulungszentrum für Mitarbeiter der Renault-Partner. 2023 wurde die Deutschlandzentrale wie berichtet von Brühl nach Köln‑Mülheim verlagert.