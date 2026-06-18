Unternehmen & Märkte Lesezeit ~ 2 Minuten 18.06.2026

Hochautomatisierte Ersatzteilversorgung

Renault: Neues Logistikzentrum am alten Standort

In Brühl sitzt Renault Deutschland schon seit drei Jahren nicht mehr, dafür wurde dort jetzt ein neues Logistikzentrum eröffnet. Es ist groß, hoch automatisiert – und in Rekordzeit umgesetzt.