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Donnerstag, 18. Juni 2026
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Hochautomatisierte Ersatzteilversorgung

Renault: Neues Logistikzentrum am alten Standort

In Brühl sitzt Renault Deutschland schon seit drei Jahren nicht mehr, dafür wurde dort jetzt ein neues Logistikzentrum eröffnet. Es ist groß, hoch automatisiert – und in Rekordzeit umgesetzt.

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Renault
Renault hat ein neues Logistikzentrum für Erstzteile eröffnet
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Die Renault Deutschland AG hat am 17. Juni 2026 ihr neues Ersatzteil-Logistikzentrum in Brühl feierlich eingeweiht. Etwas weniger als ein Jahr nach dem Spatenstich will der Autobauer damit einen entscheidenden Meilenstein in der Transformation seiner After-Sales-Logistik in Deutschland setzen.

Mit dem Neubau reagiert Renault auf steigende Anforderungen an Geschwindigkeit, Verfügbarkeit und Effizienz in der Ersatzteilversorgung. Das neue Zentrum mit einer Fläche von rund 24.000 Quadratmetern – damit fast vier Fußballfelder groß – ersetzt ein in die Jahre gekommenes Lager aus den 1960er-Jahren.

Im Zentrum der neuen Anlage steht ein auf Automatisierung ausgelegtes Logistikkonzept: Rund 90 Robotersysteme sowie ein hochautomatisiertes Lager ermöglichen eine deutlich gesteigerte Leistungsfähigkeit. Moderne Technologien wie autonome Exotec-Skypod-Roboter übernehmen Lagerung, Kommissionierung und Versand von Ersatzteilen. Das sogenannte "Goods-to-person"-Prinzip sorgt dabei für einen grundlegenden Wechsel: Nicht mehr die Mitarbeiter bewegen sich durch das Lager, sondern die Teile kommen direkt zu ihnen. Dies reduziert Wegezeiten, steigert die Ergonomie und erhöht gleichzeitig die Sicherheit am Arbeitsplatz.

Mit einer Kapazität von bis zu 1.600 Behältern pro Stunde wird eine deutlich schnellere und effizientere Abwicklung ermöglicht. So werden Bearbeitungs- und Lieferzeiten für Handel und Werkstätten deutlich reduziert.

In dem neuen Ersatzteil-Lager arbeiten rund 140 Menschen. Der Autobauer betont, das neue Gebäude sei energieeffizient konzipiert und reduziere den Energieverbrauch im Vergleich zum Bestandsbau deutlich. Eine großflächige PV-Anlage auf dem Dach wurde ausweislich der Bilder jedoch nicht verbaut.

Renault ist seit 1959 in Brühl vertreten und hat den Standort über Jahrzehnte zu einem zentralen Pfeiler seiner Aktivitäten in Deutschland entwickelt. Im Nachbarort Wesseling befindet sich die Renault Group Academy, ein bundesweites Schulungszentrum für Mitarbeiter der Renault-Partner. 2023 wurde die Deutschlandzentrale wie berichtet von Brühl nach Köln‑Mülheim verlagert.
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