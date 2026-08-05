Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 05.08.2026 ami[for]all nicht im Leasing erhältlich Citroën: Neue Ami-Version für Rollstuhlfahrer Den Citroën Ami gibt es jetzt auch in einer speziellen Version für mobilitätseingeschränkte Personen. Gleichzeitig kassieren die Franzosen die Leichtigkeit, sich für dieses Auto zu entscheiden. Citroën Citroën ami[for]all: Spezielles Angebot für mobilitätseingeschränkte Menschen

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Citroën eine neue Ausführung des kleinen Ami. Der sogenannte ami[for]all richtet sich an Menschen mit Einschränkungen beim Gehen, speziell an Rollstuhlfahrer. Der Umbau umfasst einen auf 90 Grad erweiterten Türöffnungswinkel, ein ausklappbares Transferbrett und eine Halteschlaufe für den erleichterten Ein- und Ausstieg. Gas und Bremse lassen sich über eine Handbedienung steuern, zusätzlich erleichtert ein Lenkraddrehknauf das Rangieren.



Für den Rollstuhl stehen zwei Transportmöglichkeiten zur Verfügung: im Innenraum auf dem Beifahrersitz oder – bei Mitfahrt einer zweiten Person – auf einem Heckträger.



Wie die Serienversion des Ami fährt auch der ami[for]all rein elektrisch, erreicht bis zu 45 km/h und bietet eine Norm-Reichweite von bis zu 75 Kilometern. Seine 5,5-kWh-Batterie wird ausschließlich über eine normale Haushaltssteckdose geladen; eine vollständige Ladung dauert rund vier Stunden. Der 2,41 Meter kurze Zweisitzer kann bereits ab 15 Jahren mit Führerscheinklasse AM gefahren werden. Gegenüber etwa einem elektrischen Rollstuhl bietet er nicht nur mehr Komfort, Sicherheit und Reichweite, sondern auch einen Wetterschutz.



Der ami[for]all entstand im Rahmen des konzerneigenen Intrapreneurship-Programms "Star*Up", das innovative Ideen von Mitarbeitenden fördert. Nach der Markteinführung in Frankreich im Jahr 2023 ist das Modell nun auch in Italien und Deutschland erhältlich. Der Umbausatz ist mit allen regulären Versionen des Ami kompatibel. Die Umrüstung übernimmt der deutsche Spezialist Mobilcenter Zawatzky. Sie ist TÜV-geprüft.



Citroën sieht vor, dass Käufer einen normalen Ami konfigurieren und bestellen und selbst den Umbaupartner wegen eines individuellen Angebots kontaktieren. Der Ami wird dann direkt vom Werk dorthin transportiert und nach erfolgter Anpassung an einen Händler vor Ort. Allerdings bieten die Franzosen diese Lösung nur als Barkauf an, wo doch gerade die niedrige Leasingrate von rund 50 Euro monatlich den Ami so interessant macht. Die Kaufpreise liegen zwischen 8.000 und 10.100 Euro.