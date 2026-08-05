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ami[for]all nicht im Leasing erhältlich
Citroën: Neue Ami-Version für Rollstuhlfahrer
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Für den Rollstuhl stehen zwei Transportmöglichkeiten zur Verfügung: im Innenraum auf dem Beifahrersitz oder – bei Mitfahrt einer zweiten Person – auf einem Heckträger.
Wie die Serienversion des Ami fährt auch der ami[for]all rein elektrisch, erreicht bis zu 45 km/h und bietet eine Norm-Reichweite von bis zu 75 Kilometern. Seine 5,5-kWh-Batterie wird ausschließlich über eine normale Haushaltssteckdose geladen; eine vollständige Ladung dauert rund vier Stunden. Der 2,41 Meter kurze Zweisitzer kann bereits ab 15 Jahren mit Führerscheinklasse AM gefahren werden. Gegenüber etwa einem elektrischen Rollstuhl bietet er nicht nur mehr Komfort, Sicherheit und Reichweite, sondern auch einen Wetterschutz.
Der ami[for]all entstand im Rahmen des konzerneigenen Intrapreneurship-Programms "Star*Up", das innovative Ideen von Mitarbeitenden fördert. Nach der Markteinführung in Frankreich im Jahr 2023 ist das Modell nun auch in Italien und Deutschland erhältlich. Der Umbausatz ist mit allen regulären Versionen des Ami kompatibel. Die Umrüstung übernimmt der deutsche Spezialist Mobilcenter Zawatzky. Sie ist TÜV-geprüft.
Citroën sieht vor, dass Käufer einen normalen Ami konfigurieren und bestellen und selbst den Umbaupartner wegen eines individuellen Angebots kontaktieren. Der Ami wird dann direkt vom Werk dorthin transportiert und nach erfolgter Anpassung an einen Händler vor Ort. Allerdings bieten die Franzosen diese Lösung nur als Barkauf an, wo doch gerade die niedrige Leasingrate von rund 50 Euro monatlich den Ami so interessant macht. Die Kaufpreise liegen zwischen 8.000 und 10.100 Euro.