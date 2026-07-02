Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 02.07.2026 Sondermodell mit Streifen und Zierleisten Fiat Topolino macht auf sportlich Fiat berichtet von stark wachsenden Auftragseingängen für den Topolino im zweiten Quartal. Damit die gute Tendenz bleibt, legen die Italiener ihr Wägelchen jetzt in einer Sonderedition auf. Sie bringt vor allem mehr Farbauswahl mit. Fiat Sportlich per Streifen-Definition: Fiat Topolino "Sport"

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"Sport" ist ein ebenso inflationär genutztes wie ausgelutschtes Attribut im Zusammenhang mit Automodellen. Jetzt trägt sogar ein Leichtkraftfahrzeug der Klasse L6e, das mit seinen maximal 45 km/h bereits von Jugendlichen ab 15 Jahren gefahren werden darf, diesen Beinamen.



Der Fiat Topolino Sport wendet sich denn auch gezielt an die jugendliche Zielgruppe. Als Inspiration ausgemacht hat das Fiat-Marketing dabei den historischen Fiat 500 Sport, der dem Ur-Cinquecento von 1958 ein dynamischeres Image verpasste.



So stach der Fiat 500 Sport vor mehr als 60 Jahren mit einem markanten roten Streifen auf der ganz in Weiß gehaltenen Karosserie aus der Masse heraus. Der neue Topolino Sport nimmt diese Idee – sozusagen – auf. Allerdings stehen jetzt vier Farbkombinationen zur Wahl: Weiß mit roten Streifen, Blau mit weißen Streifen, Gelb mit schwarzen Streifen und Schwarz mit roten Streifen, womit insgesamt das Farbangebot verdreifacht wird. Außerdem trägt das Sondermodell eine spezielle Zierleistenoptik, mattschwarz lackierte Felgen, schwarze Spiegelkappen sowie Sport-Logos.



Im Innenraum fällt das Auge auf schwarze Sitzbezüge, spezielle Gurtfarben und eine "Dolcevita"-Box, die mit Vinyl in Carbon-Optik bezogen ist. Diese auf der Armaturentafel befestigte Rolle dient zur Aufbewahrung von Alltagsgegenständen. Zur Serienausstattung gehört überdies ein Bluetooth-Lautsprecherset von Monster. Die als "Monsterlino" bezeichneten Boxen werden magnetisch befestigt und können bei Bedarf auch außerhalb des Fahrzeugs verwendet werden.



Während der historische Fiat 500 Sport einen 0,5 Liter kleinen Zweizylinder-Benziner mit 21,5 PS im Heck hatte, wird der Topolino Sport wie seinen regulären Schwestermodelle von einem 8,2 PS schwachen Elektromotor an der Vorderachse angetrieben. Die Norm-Reichweite beträgt rund 75 Kilometer.



Was das Sondermodell kosten soll, lässt Fiat offen. Wir gehen von etwa 9.800 Euro aus, und auch davon, dass die Leasingrate bei 49 Euro monatlich bleiben wird (5.000 km/Jahr mit etwa 1.900 Euro Anzahlung).