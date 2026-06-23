Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 23.06.2026 Dolce Vita mit Dreizylinder Fiat bringt 500 Cabrio als Sondermodell Fiat bringt das süße Leben zurück. Jedenfalls in Form eines Sondermodells des 500 Cabrio. Es gibt einen Preisvorteil und Sonderfarben, doch Antrieb und Marketing überzeugen nicht. Fiat Fiat verkauft das 500 Hybrid Cabrio als Sondermodell mit Preisvorteil

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Eine "besonders raffinierte Interpretation" des "ikonischen" 500 hat Fiat angekündigt. Dahinter verbirgt sich jedoch lediglich ein Sondermodell, das mit einigen Zugaben auf Kundenfang gehjt.



Ausschließlich als Cabriolet mit elektrisch betätigtem Stoffverdeck erhältlich, setzt der 500 "Dolcevita" auf verchromte Außenspiegelkappen, 16-Zoll-Leichtmetallfelgen im Diamantschliff-Design, Voll-LED-Scheinwerfer und spezielle Dolcevita-Badges. Im Innenraum fallen die Sitze mit zweifarbigen Bezügen im Karomuster und die in Wagenfarbe lackierte Armaturentafel mit verchromter Einfassung ins Auge. Gestickte Schriftzüge mit der Aufschrift "Fabbrica Italiana Automobili Torino" – kurz FIAT – und 500-Prägungen ergänzen das Ambiente.



Auf welcher Ausstattungsvariante der Dolcevita basiert, lässt Fiat offen. Mutmaßlich ist es die mittlere Linie "Icon", die um die erwähnten Zutaten (und auch um Sitzheizung und Rückfahrkamera) ergänzt wurde. Da die Grundpreise von jeweils 24.990 Euro identisch sind, haben Kunden einen entsprechenden Preisvorteil, der sich aber mangels Einzelbestellbarkeit dieser Zugaben nicht beziffern lässt.



Alternativ zur serienmäßigen Lackierung in "Ice Weiß" steht die sonst nicht erhältliche Metallic-Lackierung "Celestial Blau" zur Verfügung; das Stoffverdeck ist immer blau statt schwarz.



Als Antrieb fungiert der Einliter-Dreizylinder mit Mildhybrid-Technik, der mit seinen 65 PS Leistung, zweistelligem Drehmoment und über 16 Sekunden Beschleunigungszeit auf 100 km/h nicht eben für Fahrspaß und süßes Leben steht.



Schon 2019 hatte Fiat ein gleichnamiges Sondermodell des 500 aufgelegt. Der Name ist eine Hommage an den italienischen Filmklassiker "La Dolce Vita" (1960) von Federico Fellini mit Anita Ekberg und Marcello Mastroianni in den Hauptrollen. Der Kinohit wurde weltweit zum Synonym für das "süße Leben" auf italienische Art.