Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 20.03.2026 Basisantrieb und Sondermodell neu im Programm Fiat 600: Neue Varianten sind enttäuschend Fiat hat ein neues Basismodell für den 600 geschnürt. Bei moderatem Nachlass verlangt es den Käufern aber gleich drei Zugeständnisse ab. Neu im Programm ist auch ein Sondermodell – das ebenfalls nicht recht überzeugen mag. Fiat Fiat 600 mit 100-PS-Benziner

als Sondermodell "Street"

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Der Fiat 600 sei "auch mit Benzinmotor" verfügbar, teilt der Autobauer heute mit. Gemeint ist tatsächlich eine weitere Benziner-Variante, die nicht als Mildhybrid ausgelegt ist. Anders als ebene jene kommt der gleiche Dreizylinder-Motor im neuen Basismodell auf 100 statt 110 PS und wird nicht mit dem Doppelkupplungsgetriebe kombiniert, sondern mit einem manuellen Sechsganggetriebe. Der Norm-Verbrauch beträgt 5,7 statt 4,9 Liter.



Diese Verschlechterungen gleicht Fiat mit einem Minderpreis von gerade einmal 1.000 Euro aus. Der Fiat 600 "Pop" mit 100 PS ist demnach ab 24.490 Euro zu haben, der "Icon" kostet wie üblich 2.000 Euro und die Topvarianten "La Prima" und "Sport" weitere 3.000 Euro extra.



Als Lockmittel hat Fiat außerdem ein neues Sondermodell kreiert, das ausschließlich in der 100-PS-Variante zu haben ist. Auf welcher Ausstattungslinie der "Street" basiert, bleibt offen – soweit ersichtlich, ist es der "Icon". Zusätzlich gibt es 18-Zoll-Räder. Sowohl die Räder als auch Dach, Logos, Türgriffe, Heck-Badge "Street" und Kühlergrill sind schwarz gehalten, die Hauptfarbe ist stets weiß.



Im Interieur bietet der neue 600 "Street" setzt sich die schwarze Farbgebung fort, konkret an Sitzbezügen, Dachhimmel und Applikationen. Weiße Markenlogos auf den Sitzen sollen Akzente setzen.



Der Basispreis für den Fiat 600 Street beträgt 28.490 Euro, das sind nochmal 2.000 Euro mehr als für den "Icon". Ganz schön mutig für größere Räder, ein bisschen schwarze Kosmetik und keine Farbauswahl, zumal darüber hinaus einige beim "Icon" als Extra lieferbare Annehmlichkeiten beim "Street" gar nicht bestellbar sind, etwa Navi, Ladeschale oder Rückfahrkamera.