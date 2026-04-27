Sicherheit & Umwelt Lesezeit ~ 1 Minute 27.04.2026 Neues System von Aumovio Alkoholsperren im Auto: Fingerauflegen genügt Alkohol-Messung in Fahrzeugen gibt es vereinzelt schon, die Schnittstelle für solche Systeme ist sogar seit einigen Jahren obligatorisch. Nun zeigt ein Zulieferer die mutmaßliche Zukunft der Technik: Fingerauflegen statt Pusten. Aumovio Durch simples Fingerauflegen kann der Blutalkohol-Wert bestimmt werden

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Die Technikunternehmen Aumovio (ehemals Continental Automotive) und TrinamiX haben ein System entwickelt, das den Blutalkoholwert durch einfaches Fingerauflegen messen und innerhalb von Sekunden präzise ausgeben kann – so einfach wie Apples "TouchID" und ähnliche Systeme am Handy. Die Sensorik kann optisch diskret in bestehende Elemente des Cockpits integriert werden und erlaubt dann die Blockade des Fahrens, leistet mithin einen Beitrag zur Verkehrssicherheit.



Das Hauptproblem solcher Alkoholsperren kann indes auch die Fingerlösung nicht umgehen: Wenn der Finger nicht vom Fahrer, sondern etwa vom Beifahrer stammt, ist das System schnell ausgetrickst, solange dies nicht durch aufwändige KI-Kamerasysteme unterbunden wird. Dennoch könnte die Technik im Alltag ihren Verkehrssicherheitsbeitrag leisten, weil sie allen Beteiligten die Situation klar vor Augen führt: Bittet der alkoholisierte Fahrer erst einen Dritten, den Finger aufzulegen, dürfte die Hemmschwelle deutlich steigen.



Technisch setzt das System auf die sogenannte "Nahinfrarot-Spektroskopie" (NIR) der BASF-Tochter trinamiX. "Beim Auflegen der Fingerkuppe auf den Sensor werden unsichtbare Lichtimpulse in das unter der Haut liegende Gewebe geschickt; dort können vorhandene Ethanolmoleküle erkannt werden", erklärt Trinamix-Manager Dr. Wilfried Hermes. "Die charakteristische Reflexion des Lichts wird anschließend von KI-basierten Auswertungsverfahren analysiert, um den Alkoholgehalt im Blut sehr präzise bestimmen zu können".



Genauere Angaben zur Präzision liegen nicht vor.