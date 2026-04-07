miscellanea Lesezeit ~ 2 Minuten 07.04.2026 Aumovio verbaut Kamera unsichtbar im Kombiinstrument Künftige Interieur-Kameras verstecken sich Kameras zur Fahrerüberwachung sind in modernen Autos obligatorisch – und meistens auffällig bis hässlich umgesetzt. Künftig aber wird die Kameratechnik einfach unter den Displays verschwinden, ganz so wie man das von manchen Handys kennt. Aumovio Fahrerüberwachungskameras wandern künftig

unsichtbar unter die Display-Oberfläche

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Die Kameras in Auto-Innenräumen sind bisher mit ihrer Positionierung auf der Lenksäule, über dem Kombiinstrument, in der Mittelkonsole oder – noch schlimmer – auf der A-Säule wie bei manchen Dacia-Modellen ganz überwiegend ein optischer Störenfried. Bei Aumovio, dem Nachfolge-Unternehmen von Continental Automotive, hat man sich des Themas angenommen und auf der CES-Messe in Las Vegas Anfang des Jahres die branchenweit erste unter dem Display verbaute Kamera vorgestellt.



Nun berichtet das Unternehmen, bereits den ersten Serienauftrag erhalten zu haben. Es soll sich um ein "Volumenmodell eines europäischen Premium-Herstellers" handeln, heißt es.



Eigene Studien hätten gezeigt, dass Fahrer eine sichtbare, auf sie gerichtete Kamera als störend empfinden. Wenn kamerabasierte Funktionen jedoch unauffällig integriert seien, würden sie nicht nur akzeptiert, sondern sogar begrüßt – ähnlich wie bei Smartphones, bei denen die Gesichtserkennung mittlerweile zur Normalität geworden ist.



"Durch die unsichtbare Platzierung der Kamera unter dem aktiven Bereich des Fahrerdisplays schaffen wir Raum für moderne, minimalistische Cockpit-Designs", sagt Aumovio-Manager Pavel Prouza. "Gleichzeitig leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung sicherheitsrelevanter Assistenzfunktionen und genießen eine breitere Akzeptanz bei den Nutzerinnen und Nutzern."



Die Kamera ist unsichtbar unter dem aktiven Anzeigebereich platziert, um eine optimale Sicht auf die Fahrerin oder den Fahrer zu erhalten und Sicherheitsfunktionen wie Aufmerksamkeits- und Müdigkeitserkennung zu ermöglichen. Sperrige Kameramodule, die nicht zum modernen Design des Fahrzeuginnenraums passen, gehören damit der Vergangenheit an. Als Bildschirm-Technik setzt Aumovio auf OLED.