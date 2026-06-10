Marken & Modelle Lesezeit ~ 1 Minute 10.06.2026 »Jubel-Bonus« Fußball-WM: Mazda verschenkt ein Extra Zur bevorstehenden Fußball-WM starten wieder allerhand Anbieter in verschiedenen Branchen mehr oder weniger merkwürdig anmutende Verkaufsaktionen. Mazda etwa verschenkt ein Extra. Mazda Zur Rabattaktion hat Mazda tatsächlich dieses "Foto" veröffentlicht

ANZEIGE

Mazda hat einen sogenannten "Jubel-Bonus" angekündigt. Demnach erhalten Kunden beim Kauf eines neuen Mazda eine zusätzliche Option ohne Aufpreis. Die Aktion gilt, solange die deutsche oder die japanische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im Turnier spielt.



Je nach Modell und gewähltem Extra beläuft sich der Preisvorteil auf bis zu 2.900 Euro: Das ist der Preis für das "Comfort-Paket" mit Lederausstattung, Sitzbelüftung und weiteren Inhalten im Mazda CX-60. Auch Gewerbekunden können an der Aktion teilnehmen.