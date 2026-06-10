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Mittwoch, 10. Juni 2026
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»Jubel-Bonus«

Fußball-WM: Mazda verschenkt ein Extra

Zur bevorstehenden Fußball-WM starten wieder allerhand Anbieter in verschiedenen Branchen mehr oder weniger merkwürdig anmutende Verkaufsaktionen. Mazda etwa verschenkt ein Extra.

Fußball-WM: Mazda verschenkt ein Extra
Mazda
Zur Rabattaktion hat Mazda tatsächlich dieses "Foto" veröffentlicht
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Mazda hat einen sogenannten "Jubel-Bonus" angekündigt. Demnach erhalten Kunden beim Kauf eines neuen Mazda eine zusätzliche Option ohne Aufpreis. Die Aktion gilt, solange die deutsche oder die japanische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im Turnier spielt.

Je nach Modell und gewähltem Extra beläuft sich der Preisvorteil auf bis zu 2.900 Euro: Das ist der Preis für das "Comfort-Paket" mit Lederausstattung, Sitzbelüftung und weiteren Inhalten im Mazda CX-60. Auch Gewerbekunden können an der Aktion teilnehmen.
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