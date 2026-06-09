Verkehr & Reise Lesezeit ~ 2 Minuten 09.06.2026

Viel Ausflugsverkehr auf den Autobahnen

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 12.-14.06.2026

Nach mehreren Wochenenden mit Feiertagen und Ferien in einigen Bundesländern steht nun wieder ein vergleichsweise normales Wochenende mit weniger Reiseverkehr bevor. Richtig ruhig wird es aber nicht.