Verkehr & Reise Lesezeit ~ 2 Minuten
Viel Ausflugsverkehr auf den Autobahnen
ADAC-Stauprognose für das Wochenende 12.-14.06.2026
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Besonders belastet sind laut ADAC folgende Abschnitte:
- A1 Fehmarn – Lübeck – Hamburg – Bremen – Osnabrück – Münster – Dortmund – Köln
- A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg
- A3 Arnheim – Oberhausen – Köln – Frankfurt sowie Linz – Passau
- A4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe sowie Chemnitz – Dresden – Görlitz
- A5 Karlsruhe – Basel sowie Kassel – Frankfurt
- A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg – Pilsen
- A7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel sowie Ulm – Füssen/Reutte
- A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
- A9 Berlin – Halle/Leipzig
- A10 Berliner Ring
- A99 Autobahnring München
Abfahrtssperren beachtenUm den Ausweichverkehr durch Orte und Gemeinden zu verhindern, bleiben entlang besonders belasteter Strecken zahlreiche Abfahrtssperren bestehen. In Deutschland betrifft dies vor allem die A7 im Landkreis Ostallgäu, die A8 in den Landkreisen Rosenheim, Miesbach und Berchtesgadener Land sowie die A93 Inntalautobahn und die Bundesstraßen B2 und B23 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Hier darf die Autobahn nur von Anliegern oder im Notfall verlassen werden.
Lage im AuslandAuch auf den wichtigen Reiserouten im benachbarten Ausland müssen Autofahrer mit Verzögerungen rechnen. In Österreich führen insbesondere Baustellen und hohes Verkehrsaufkommen auf der Westautobahn (A1), der Pyhrnautobahn (A9), der Tauernautobahn (A10), der Inntalautobahn (A12) sowie der Brennerautobahn (A13) zu Behinderungen. Auf der Brennerroute wirkt sich zudem weiterhin die Sanierung der Luegbrücke aus. Auch in Österreich bestehen weiterhin Fahrverbote auf mehreren Landes- und Nebenstraßen in den Bezirken Innsbruck, Innsbruck-Land, Kufstein, Imst und Reutte.
In der Schweiz bleiben die Hauptachsen rund um die Ballungsräume sowie die Nord-Süd-Verbindungen besonders stark belastet. Betroffen sind vor allem die A1 zwischen Bern und St. Margrethen, die Gotthard-Route auf der A2 zwischen Basel und Chiasso, die A3 von Basel über Zürich nach Chur und die San-Bernardino-Route auf der A13. Im Zusammenhang mit dem G7-Gipfel in Évian-les-Bains vom 10. bis 19. Juni führt die Schweiz zusätzlich verstärkte Grenzkontrollen an der Grenze zu Frankreich durch. Dadurch kann es bei der Ein- oder Durchreise zu Verzögerungen kommen.
Auf der Brennerautobahn A22 sowie auf den Verbindungen zwischen der Schweizer Grenze, Mailand und Genua ist in Italien vor allem mit dichtem Verkehr und Verzögerungen zu rechnen. Zusätzlich können sich aufgrund der bestehenden Grenzkontrollen bei der Einreise nach Deutschland Wartezeiten an den Grenzübergängen ergeben.