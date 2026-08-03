Verkehr & Reise Lesezeit ~ 4 Minuten 03.08.2026

Rückreiseverkehr setzt schon ein

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 07.-09.08.2026

Auch am zweiten Augustwochenende müssen sich Autofahrer auf ein sehr hohes Verkehrsaufkommen und größere Staus im ganzen Land und in beiden Richtungen einstellen. Oder sie vermeiden den Unsinn einfach mit den gar nicht so außergewöhnlichen Autokiste-Tipps.