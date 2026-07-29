Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 29.07.2026 Schnellste und sparsamste Version Dacia bringt Vollhybrid auch für den Sandero Stepway Europas erfolgreichstes Auto ist jetzt in einer neuen Top-Variante bestellbar. Der Dacia Sandero 155 hybrid ist die stärkste und schnellste Version, die Dacia hier je angeboten hat. Und (jenseits früherer Diesel) auch die sparsamste. Dacia Jetzt auch mit 158-PS-Vollhybrid: Dacia Sandero Stepway, hier als "Extreme"

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Dacia bringt die aus anderen Baureihen bekannte Motorisierung "hybrid 155" jetzt auch in den Sandero Stepway. Der Vollhybrid-Antrieb kombiniert einen zwar nur dreizylindrigen, dafür aber für die Klasse ungewöhnlich großen 1,8-Liter-Benziner (109 PS, 172 Nm) mit einem 49 PS / 205 Nm starken Elektromotor und dem Multi-Mode-Automatikgetriebe.



Die Systemleistung des Antriebs beträgt 158 PS, den Standardsprint erledigt der Sandero Stepway damit in 8,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist auf 180 km/h begrenzt. Den Normverbrauch gibt Dacia mit nur 4,4 Litern an.



Die Batterie wird während der Fahrt durch Energierückgewinnung beim Verzögern automatisch geladen. Vor allem im Stadtverkehr profitiert das Fahrzeug von einem hohen elektrischen Fahranteil. Für Flexibilität sorgt die "E-SAVE"-Funktion, mit der elektrische Energie gezielt für spätere Fahrsituationen gespeichert werden kann.



Die neue Antriebsvariante kann mit den Ausstattungslinien "Expression" und "Extreme" kombiniert werden. Letztere enthält u.a. Klimaautomatik, Rückfahrkamera, Parksensoren vorne und hinten, schlüsselloses Zugangs- und Startsystem, 16-Zoll-Aluräder, elektrische Fensterheber auch hinten, elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel, elektrische Parkbremse, sechs Airbags, 10-Zoll-Multimediasystem und zahlreiche Fahrerassistenzsysteme. Die Preise beginnen bei 20.790 bzw. 21.990 Euro.



Als Extra stehen neben Metalliclack auch ein Navigationssystem zur Wahl, außerdem Glasschiebedach, Handy-Ladeschale, Fernlichtassistent, Sitz- und Lenkradheizung, Multiview-Kamera und elektrisch anklappbare Außenspiegel. Damit ist das Auto für einen Kleinwagen schon ziemlich gut ausgestattet und bleibt immer noch drei Tankfüllungen unter der 25.000-Euro-Marke.



Der Sandero ist seit 2024 das meistverkaufte Autos in Europa, und wir gehen davon aus, dass sich daran auch zunächst nichts ändern wird.