Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 28.07.2026

Sondermodell und kleine Neuerungen für den EV9

Kia: Feinschliff fürs Flaggschiff

Nachdem Kia den Ioniq 9 als "Blackline" angekündigt hat, folgt nun Konzernschwester Kia mit dem EV9 als "Black Edition". Das Sondermodell bietet einen kleinen Preisvorteil; die gesamte Baureihe bekommt zudem kleinere Neuerungen.