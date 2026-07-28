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Sondermodell und kleine Neuerungen für den EV9
Kia: Feinschliff fürs Flaggschiff
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Die Black Edition basiert auf der mittleren Ausstattungslinie "Earth" in Kombination mit dem 385 PS starken Allradantrieb und hier auf 700 Nm erhöhtem Drehmoment sowie der 100-kWh-Batterie. Optisch gibt sie sich an in Hochglanzschwarz gestalteten Elementen zu erkennen, die sich an Front, Seiten und Heck sowie der Dachreling und dem Unterfahrschutz-Design finden. Auch das Marken-Emblem, der Modellschriftzug und die 20 statt 19 Zoll großen Leichtmetallräder sind schwarz. Serienmäßig ist das Sondermodell in "Flair Red Metallic" lackiert, optional stehen samt einer exklusiven Mattlackierung "Panthera Metal" sieben weitere Außenfarben zur Wahl.
In Sachen Ausstattung gibt es zusätzlich zum schon recht guten Earth-Umfang "Premium Relaxation"-Sitze vorne inkl. Massage-Funktion für den Fahrersitz, elektrisch verstellbares Lenkrad, Memory-Funktion für Fahrersitz, Lenkrad und Außenspiegel, schwarze Sitzbezüge in Kunstleder, einen schwarzen Dachhimmel und USB-C-Ladebuchsen, die nun 100 Watt leisten.
Kia verkauft das Sondermodell ab 79.990 Euro entsprechend einem Aufpreis zum Earth von 1.800 Euro. Ein direkter Vergleich mit dem Earth ist nicht möglich, schon weil dort etwa die größeren Räder an ein Ausstattungspaket gekoppelt sind, zu dessen Bestellbarkeit und Preis beim "Black Edition" noch keine Informationen vorliegen. Rechnet man es beim Earth theoretisch heraus, ergibt sich ein Preisvorteil von knapp 400 Euro zzgl. der Design-Zugaben.
Neuerungen für alle ModelleAuch die anderen Modelle der Baureihe erhalten kleine Updates. So ist die genannte, bisher dem echten GT vorbehaltene Mattlackierung nun auch für den/die GT-Line erhältlich, die stärkeren USB-Buchsen werden im GT Standard. Alle Varianten erhalten eine optimierte Rekuperationsbremse ("i-Pedal 3.0"), die vor allem in Stopp-Start-Situationen sowohl die Effizienz des Systems als auch den Komfort für den Fahrer erhöhen soll. Außerdem gibt es modifizierte Dekoreinlagen im Interieur.
Der günstigste EV9 startet ab 63.700 Euro, dann mit reduzierter Ausstattung, 218 PS, Heckantrieb – und abgesehen von Außenfarbe und Wärmepumpe nicht individualisierbar.