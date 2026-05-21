Unternehmen & Märkte Lesezeit ~ 2 Minuten 21.05.2026 Umzug von Frankfurt/Main nach Eschborn Neue Heimat für Kia Deutschland Von der Mitte Frankfurts an den Rand von Frankfurt: Kia ist umgezogen. Die Deutschland-Zentrale residiert nun in Eschborn. Das bringt mehr Platz – und eine geringere Steuerlast. Kia Die neue Deutschland-Zentrale von Kia in Eschborn

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Kia Deutschland hat seinen neuen Standort in Eschborn bezogen. Der neue Unternehmenssitz ist nur rund acht Kilometer von der Kia-Europazentrale direkt am (ehemaligen IAA-)Messegelände in der Frankfurter City entfernt, in der die deutsche Kia-Tochter bisher zusammen mit Kia Europe und dem europäischen Kia-Designzentrum ansässig war.



Hintergrund des Umzugs ist ein kontinuierlich steigender Raumbedarf sowohl bei der deutschen als auch bei der europäischen Kia-Organisation. Der neue Komplex in Eschborn bietet den rund 170 Beschäftigten auf fast 4.000 Quadratmetern Bürofläche deutlich mehr Platz als zuvor. Es beinhaltet sowohl offene Arbeitsbereiche als auch geschlossene Büros und eine große Terrasse auf jeder Etage. Das Gebäude in der Düsseldorfer Straße 36, direkt an der Frankfurter Stadtgrenze, liegt verkehrsgünstig an der Auffahrt zur Autobahn A66 sowie in der Nähe des S-Bahnhofs Eschborn-Süd, der nur fünf Haltestellen vom Frankfurter Hauptbahnhof entfernt ist. Der Flughafen Frankfurt ist etwa 15 Kilometer entfernt.



Eschborn ist für Kia Deutschland kein unbekanntes Terrain: Anfang 2006 hatte das Unternehmen seinen Sitz von Bremen übergangsweise hierher verlegt, um dann im Herbst 2007 zusammen mit Kia Europa in die neu gebaute Europazentrale am Frankfurter Messegelände zu ziehen. Die Rückkehr nach Eschborn sei eine bewusste Entscheidung gewesen, weil Eschborn ein wirtschaftlich florierender Standort sei, der sich rasant weiterentwickele, sagt Kias Deutschland-COO Thomas Djuren. Man lasse die "Hektik der Großstadt" hinter sich, verzichte damit aber nicht auf eine hervorragende Anbindung und eine zentrale Lage in Deutschland.



In Eschborn sind viele bekannte Firmen ansässig, darunter LG, Randstad, Samsung, Swatch und Techem, viele andere unterhalten wesentliche Niederlassungen dort. Neben der zentralen Lage in Deutschland und nahe des größten Flughafens spielt für die Ansiedlung oft auch der deutlich niedrigere Gewerbesteuer-Hebesatz in Eschborn gegenüber Frankfurt am Main eine Rolle.



Auch viele andere Autobauer haben ihren Sitz in der Rhein-Main-Region, darunter neben der Kia-Schwester Hyundai mit Genesis alle Marken des Stellantis-Konzerns, KGM (Ssangyong), Land Rover mit Jaguar, Cupra/Seat und Škoda, Subaru, Suzuki sowie die chinesischen Marken MG, Omoda/Jaecoo, Vinfast und Zeekr.