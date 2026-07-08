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265-PS-Topmodell ab 2.500 Euro Aufpreis
Kia EV4 bekommt Allrad-Option
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Der Allradantrieb, der mit 1,5 Tonnen auch über eine 50 Prozent höhere Anhängelast verfügt, ist serienmäßig mit der großen Batterie (81,4 kWh) und 19-Zoll-Rädern ausgestattet. Er ist für die gehobene Ausstattungslinie "Earth" und die sportlich auftretende Topversion "GT-Line" erhältlich, die Reichweite beträgt nach der Norm bis zu 560 bzw. 550 Kilometer.
Der EV4 Earth kostet als Allradler ab 48.730 Euro, der entsprechende EV4 GT-Line ab 51.940 Euro. Damit beträgt der Aufpreis gegenüber der 2WD-Variante 2.500 Euro bzw. beim "Earth" wegen der dort zusätzlichen 19-Zoll-Räder 3.190 Euro). Die Grundpreise der frontgetriebenen Ausführungen hat Kia zum neuen Modelljahr konstant gehalten; sie beginnen bei 37.600 Euro.
Nach dem EV2, EV3 und EV5 erhält auch der EV4 nun (optional ab "Earth") einen 22-kW-On-Board-Charger. Im GT-Line kann eine zweite Handy-Ladeschale und ein stärkerer USB-Anschluss vorne (100 Watt) zusätzlich bestellt werden.
Alle genannten Änderungen gehen noch diesen Monat in Produktion, sie gelten jedoch jedenfalls vorerst nicht für die Fastback-Variante; der Autobauer will insoweit separat über Neuigkeiten informieren. Auch der "echte" EV4 GT ist noch nicht verfügbar.