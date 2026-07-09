Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 09.07.2026 Sondermodell zum 25jährigen Jubiläum Mini Oxford Edition: Teurer Union Jack Auch wenn längst nicht mehr jeder Mini aus Oxford kommt, ist es für BMW nach wie vor die Heimat der Marke. Zum 25jährigen Jubiläum kommt jetzt ein Sondermodell, das mit hohen Preisen mehr Mini als die Kunden beschenkt. BMW Sondermodell Mini Cooper Oxford Edition

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Mit der "Cooper Oxford Edition" feiert Mini ihre britischen Wurzeln – in Oxford wurden schon 1959 die Classic Minis gebaut, und seit 2001 produziert die BMW Group am selben Ort den modernen Mini.



Das Sondermodell zieht die Blicke auf sich, weil es auf dem weißen Kontrastdach einen großflächigen ist der Union Jack trägt. Der mittlere Streifen der Flagge zieht sich als zentrales Designelement von der Motorhaube über das Dach bis zum Heck. Die Edition trägt stets weiße Spiegelkappen und ist im Übrigen in den Außenlackierungen "Chili Red", "Indigo Sunset Blue" und "Blazing Blue" erhältlich. Ergänzt wird der Auftritt durch "18‑Zoll‑Slide Spoke 2-tone Felgen" [sic] mit individuellen Radnaben- und Ventilabdeckungen.



Der Union Jack ist auch in Details im Innenraum erkennbar, beispielsweise als schwarzer 3D-Druck am Lenkrad. Die Fußmatten zeigen neben einem runden Union Jack auf der Fahrerseite auch eine runde Zielflagge auf der Beifahrerseite.



Das Sondermodell ist noch nicht im Mini-Konfigurator eingepflegt. Da sich die Münchner bzw. Oxforder wie schon bei der kürzlichen "Paul Smith"-Edition außerdem bedeckt dazu halten, auf welcher Ausstatungslinie ("Trim") es basiert und ob darüber hinaus möglicherweise ERxtras enthalten sind, kann der Aufpreis nicht berechnet werden.



Verfügbar ist die Oxford Edition für Cooper C (156 PS) und Cooper S (204 PS) zu Preisen ab 38.000 bzw. 42.500 Euro, womit der S noch mehr Aufpreis kostet als regulär und die Editionsmodelle nochmals deutlich teurer sind als "John Cooper Works Trim" oder die "Paul Smith Edition". Da hilft es dann auch nicht, dass parallel mit der sog. "Oxford Capsule" Lifestyle-Zubehör angeboten wird, das teilweise unter zehn Euro kostet ("detailreiche MINI Oxford Sticker").