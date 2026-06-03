Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 03.06.2026 Dreitürer, Fünfürer und Cabrio Mini x Paul Smith: Neue Sondermodelle Mini und der britische Modedesign-Unternehmer Paul Smith arbeiten erneut zusammen. Ergebnis ist eine Sondermodell-Serie, die sich durch optische Details von der Serie differenziert. Und ganz deutlich auch durch ihren Preis. BMW Mini Cooper Fünftürer als Paul-Smith-Edition mit grüner Kontrastfarbe

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Wer mit einem Mini Cooper liebäugelt, hat jetzt eine zusätzliche Auswahl: Dreitürer, Fünftürer und Cabrio sind jetzt in einer Paul-Smith-Edition bestellbar, die sich an dessen Wahlspruch "Classic with a Twist" orientieren soll. Damit bringe man zusammen, was beide Marken auszeichne, erklärt Mini: "die Leidenschaft für britisches Design mit Charakter – geprägt von ikonischer Gestaltung, präziser Handwerkskunst, Liebe zum Detail und dem Gespür, Klassiker immer wieder überraschend neu zu interpretieren."



Für die Edition stehen drei Außenfarben zur Wahl, darunter zwei exklusive. "Statement Grey" interpretiert den Mini-Austin-Seven-Ton von 1959 modern – als klaren, leicht bläulich nuancierten Grauton. "Inspired White" zitiert das beliebte Beige des Classic Mini in zeitgemäßer Form. Ergänzt wird das Angebot durch die Serienfarbe "Midnight Black Metallic".



Außenspiegel, Kühlergrill-Umrandung und Radnabenabdeckungen heben sich modellübergreifend durch eine Akzentfarbe hervor. Genannt wird sie "Nottingham Green", und Mini versteigert sich deswegen zur Aussage, sie sei "inspiriert" vom Heimatort des britischen Designers. Für die geschlossenen Modelle stehen zwei editionsspezifische Dachausführungen zur Verfügung: ebenfalls in der Kontrastfarbe oder etwas dezenter in schwarz mit Ton-in-Ton-Streifen.



Im Innenraum verbindet treffen Sitze in Vescin-/Strick-Ausführung in "Nightshade Blue" auf schwarze Strickoberflächen mit Ton-in-Ton-Streifen. Dazu kommen eine "Hello"-Lichtprojektion beim Öffnen der Tür, der Schriftzug "Every day is a new beginning" auf der Einstiegsleiste, ein "Signature-Stripes"-Textilband an der 6-Uhr-Speiche des Sportlenkrads, eine handgezeichnete "Rabbit"-Grafik auf der Fußmatte und schließlich drei spezifische Paul-Smith-Hintergründe im Personal Mode für das runde Display.



Der Dreitürer ist wie üblich als Verbrenner und Elektro-Variante bestellbar, während Fünftürer und Cabrio nur als Verbrenner bereitstehen. Die Preise beginnen bei 35.040 Euro, 36.040 Euro bzw. 37.690 Euro. Gegenüber dem Serientrim bedeutet dies Aufschläge bei den geschlossenen Varianten von rund 6.600 Euro und beim Cabrio von 5.250 Euro, gegenüber dem nächstkleineren JCW-Trim betragen die Differenzen 2.240 bzw. 1.890 Euro. Ausnahme ist der Stromer, der als Paul Smith Edition nahezu gleich kostet wie sein JCW-Bruder. Inwieweit die Sondermodelle auch weitere Extras beinhalten, konnten wir dem Konfigurator nicht in überschaubarer Zeit entnehmen.