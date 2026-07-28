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Schnellster Start in einem neuen Werk
BMW: Rekord beim iX3-Hochlauf
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"Nie zuvor haben wir in einem neuen Werk so schnell so viele Fahrzeuge gebaut", sagt BMWs neuer Produktionsvorstand Raymond Wittmann. "Dieser Meilenstein ist das Ergebnis einer herausragenden Teamleistung." Der schnelle Hochlauf wurde durch die Einführung der zweiten Schicht deutlich beschleunigt: Sie startete bereits im Februar 2026 – früher als ursprünglich geplant.
Debrecen in Ungarn ist der erste Produktionsstandort für ein Modell der "Neuen Klasse". Das Werk wurde vollständig neu errichtet. Der Konzern will die beim Hochlauf gewonnen Erfahrungen nun auch in anderen Werken nutzen, etwa beim i3-Start in München. BMWs Planungen sehen bis Ende 2027 den Start von 40 neuen und überarbeiteten Modellen vor.
Beim iX3 steht unterdessen bereits der nächste kleine Meilenstein bevor: Schon bald sollen 100.000 Bestellungen eingegangen sein.