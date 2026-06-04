Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 04.06.2026 Mehr Traktion für 3.000 Euro BMW M2 erhält Allradoption Ob ein Hochleistungssportwagen Allradantrieb haben sollte oder nicht, ist Ansichtssache. BMW bedient beim M2 künftig beide Lager: Optional gibt es mehr Traktion und damit auch – noch – mehr Spurtstärke. Und das zu einem überschaubaren Aufpreis. BMW BMW verkauft den 480 PS starken M2 künftig auch mit Allradantrieb

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BMW bietet den M2, das meistverkaufte M-Modell, bald auch mit Allradantrieb an. "M xDrive" verteilt das Antriebsmoment mithilfe einer elektronisch gesteuerten Lamellenkupplung im Verteilergetriebe stufenlos und vollvariabel zwischen Vorder- und Hinterachse.



Der Autobauer behält dabei die M-typische hinterradbetonte Auslegung des Systems bei. In normalen Fahrsituationen erfolgt der Antrieb ausschließlich über die Hinterräder. Erst wenn diese an die Grenzen der Kraftübertragung gelangen, bezieht das System auch die Vorderachse ein. Ergänzt wird der Allradantrieb um das "Aktive M Differenzial", das das Antriebsmoment bedarfsgerecht und vollvariabel zwischen den Hinterrädern verteilt.



Das Resultat ist eine weiter optimierte Dynamik und Fahrstabilität durch gesteigerte Traktion, sowohl bei schwierigen Fahrbahnverhältnissen als auch auf der trockenen Rennstrecke. Das Traktionsplus zeigt sich auch in nochmals verbesserten Beschleunigungswerten. So spurtet der kleine Wilde mit Allrad trotz seines 50 Kilogramm höheren Leergwichts (1.865 kg) in 3,7 Sekunden aus dem Stand auf 100 Sachen, das ist drei Zehntel schneller als beim xDrive-freien M2. Nach 12,8 Sekunden steht die digitale Tachonadel bereits bei 200 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit bleibt grundsätzlich auf 250 km/h limitiert, lässt sich aber durch das optionale "M Driver's Package" auf 285 km/h steigern.



Die Steuerung des Allradsystems kann vom Fahrer individuell konfiguriert werden. Unter anderem steht hier für jene, die es mögen und beherrschen, auch ein reiner 2WD-Modus bei deaktiviertem ESP zur Wahl. Anders als der reine M2-Heckktriebler ist die Allradavariante stets an die 8-Gang-Automatik gekoppelt. Serienmäßig ist eine Mischbereifung mit 275er-Reifen im 19-Zoll-Format vorne und 285er-Walzen in 20 Zoll hinten. Optional ist eine Trackbereifung verfügbar.



Zeitgleich mit der Allrad-Option hält auch der überarbeitete Motor Einzug in den M2. Bei unverändert großzügiger Kraftentfaltung (480 PS Leistung, 600 Nm Drehmoment) erhält der Dreiliter-Reihensechszylinder ein von BMW patentiertes neues Vorkammer-Verbrennungsverfahren. Die aus dem Motorsport abgeleitete sogenannte "M Ignite Technologie" sorgt für reduzierten Kraftstoffverbrauch bei hoher Last und ermöglicht die Erfüllung der EU7-Abgasnorm.



Das M2 xDrive Coupé wird parallel zu den anderen M2-Modellen in Mexiko gebaut, den Planungen zufolge beginnend im August 2026. Der Grundpreis beträgt bei sonst identischer Ausstattung 81.300 Euro entsprechend einem Allrad-Zuschlag von 3.000 Euro. Das darf in diesem Segment als überschaubar gelten – erst Recht im Vergleich zu den 4.900 Euro, die die Münchner für die neue Individuallackierung "Borusan Turkish Blue" (siehe Titelbild) verrechnen.