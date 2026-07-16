leute Lesezeit ~ 1 Minute 16.07.2026 Dorothea von Boxberg folgt auf Ilka Horstmeier BMW beruft neue Personalvorständin BMW tauscht die Personalvorständin aus. Die künftige Arbeitsdirektorin kommt aus der Luftfahrt-Branche, die noch amtierende verlässt den Autobauer. BMW Dorothea von Boxberg folgt auf Ilka Horstmeier als Personalvorständin bei BMW

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Der Aufsichtsrat der BMW AG hat heute Dorothea von Boxberg mit Wirkung zum 1. September in den Vorstand des Konzerns berufen und zur Arbeitsdirektorin ernannt. Der Konzern bezeichnete dies als "neue Impulse für eine herausfordernde Zeit".



Von Boxberg (52) ist aktuell Chief Executive Officer bei Brussels Airlines. Zuvor war sie in mehreren Leitungsfunktionen bei der Deutschen Lufthansa AG und der Lufthansa Cargo AG aktiv – darunter als Vorstandsvorsitzende und CFO von Lufthansa Cargo. Nach dem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens und der Betriebswirtschaftslehre in Berlin und Paris arbeitete sie zudem mehrere Jahre in der Unternehmensberatung.



Aufsichtsrats-Chef Dr. Nicolas Peter attestiert Dorothea von Boxberg laut Mitteilung "nicht nur umfangreiche Erfahrung in der Umsetzung von Transformationsprozessen mit, sondern auch einen Blick von außen auf unsere Industrie". Gleichzeitig passe sie mit ihrem technischen Hintergrund sehr gut zur BMW Group. "Darüber hinaus verfügt Dorothea von Boxberg über die entscheidende Führungsstärke, um die erforderliche strukturelle Transformation der BMW Group in den kommenden Jahren voranzutreiben."



Amtsinhaberin Ilka Horstmeier (57), die auch für Immbilien zuständig ist, verlässt BMW. Dies erfolge "im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat und im gemeinsamen Interesse einer frühzeitigen Nachfolgeregelung", hieß es.